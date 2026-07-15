So beeinflusste ihre Abstinenz Cara Delevingnes Sexleben

Cara Delevingne (33) spricht in einem Interview mit dem Magazin Playboy ungewohnt offen über ihr Sexleben – und darüber, wie sehr ihre Abstinenz dieses verändert hat. Die 33-jährige Britin ist seit 2022 clean und räumt ein: "Sex nüchtern nach all dem ist definitiv schwierig." Doch das Empfinden habe sich zum Positiven gewandelt. "Es verändert sich, aber es ist so viel tiefer und so viel emotionaler." Heute sehe sie Sexualität als etwas zutiefst Persönliches. "Sex ist auch eine Sprache, und die eigene Sexualität, was einen erregt, ist wie ein wunderschöner Tanz, den man mit sich selbst tanzt", so das Model weiter.

In dem Interview, das am 14. Juli für die Sommerausgabe 2026 veröffentlicht wurde, erklärt Cara auch, welche Rolle Sex früher in ihrem Leben gespielt hatte. "Ich habe Sex und der Bestätigung durch andere Menschen früher einen höheren Stellenwert beigemessen", sagt sie offen. Heute lebe sie ihre Sexualität anders – und das auch in ihrer Partnerschaft mit Musikerin Minke, mit der sie seit 2022 zusammen ist. Über ihre Freundin sagt sie: "Sie ist die unglaublichste Person, die ich kenne. Wir sind offensichtlich beste Freunde, Liebende und alles andere – aber ich hatte noch nie eine solche Beziehung und habe mich jemandem noch nie so nah gefühlt und mich so gesehen gefühlt." Minke trinke zwar Alkohol, lebe aber eine andere Lebensweise als Cara: "Wir sind sehr verschieden. Ich kann jemanden wie mich selbst nie daten – ich bringe viel Gepäck mit."

Dass Cara mit ihrer Nüchternheit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat auch für andere Bedeutung. "Wenn ich ausgehe, wollen die Menschen mit mir über ihre eigene Nüchternheit sprechen, und das hat mir das Leben gerettet", erzählt sie. Ihren Tiefpunkt hatte das Model im Jahr 2022 erreicht, als Fotos von ihr am Flughafen – barfuß, mit wildem Haar und erkennbar desorientiert – weltweit für Schlagzeilen sorgten. Danach begann sie ihren Entzug und sprach seither mehrfach öffentlich über diesen Wendepunkt in ihrem Leben.

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Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Cara Delevingne im November 2024

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Getty Images Minke und Cara Delevingne, GLAAD Media Awards 2026 im Beverly Hilton