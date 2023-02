Cara Delevigne will weibliche Masturbation entstigmatisieren

Cara Delevingne (30) wünscht sich Veränderung in der Gesellschaft! Das Model setzt sich schon seit Langem für Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft und für Frauen ein. Sie identifiziert sich selbst als genderfluid. Das bedeutet, dass sich ihre Geschlechtsidentität zeitweise verändert oder wechselt. Cara kämpft auch für die Gleichberechtigung von Frauen und hat dabei ein ganz klares Anliegen: Frauen sollen offen über Masturbation sprechen können!

Das globale Stigma rund um weibliche Masturbation soll Caras Meinung nach endlich beendet werden: "Männer reden die ganze Zeit darüber", stellte sie fest. Für Männer bringe es keine Probleme, offen mit Freunden darüber zu reden, während sie selbst ihre Erfahrungen als junges Mädchen geheim halten musste. "Frauen sollen sagen können, was sie mögen und was nicht, und sollen nicht nur darauf achten, einem Mann zu gefallen", führte die Feministin weiter aus. Sie habe sich gefreut, als eine Freundin zu ihr kam und ihr offenbarte, dass ihr Vibrator kaputt gewesen sei. "Es sollte kein Tabu Thema sein", betonte sie im Interview mit dem Stellar Magazine.

Mit ihrer sechsteiligen Dokumentation "Planet Sex With Cara Delevingne" setzt sich die Schöhnheit dafür ein, dass auch Frauen offen über Sexualität sprechen. Dafür spendete sie der Wissenschaft sogar einen Orgasmus – für eine Studie, in der die Unterschiede der Orgasmen von Männern und Frauen erforscht werden. Außerdem reist Cara in der Serie um die Welt, um mit anderen Menschen über das Thema weibliche Selbstbefriedigung zu diskutieren.

Action Press Cara Delevingne im Oktober, 2022

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2022

