Cara Delevingne packt über ihren tiefsten Drogenabsturz aus

Im Jahr 2022 machten Fotos von Cara Delevingne (33) die Runde, auf denen das Model völlig derangiert am Flughafen zu sehen war – barfuß, mit wildem Haar und einer Zigarette in der Hand. Die Bilder sorgten weltweit für Aufsehen und Sorge. Jetzt hat die Schauspielerin und Sängerin in "The Louis Theroux Podcast" offen über den Zustand gesprochen, in dem sie damals steckte. "Zerzaust, ja. Definitiv psychisch nicht auf der Höhe, nicht wegen Schlafmangels. Ich hatte gerade einen Anfall", erklärte sie im Podcast. Außerdem stellte sie klar: "Ich war definitiv nicht nüchtern."

Was auf den Fotos nicht zu sehen war: Cara war kurz zuvor vom Burning Man Festival zurückgekehrt. "Ich hatte damals eine Menge Drogen genommen, und irgendwann war es Zeit aufzubrechen. [...] Ich schleppte jede Menge Koffer, und mein Körper hat das einfach nicht mehr ausgehalten. Dann bekam ich einen Krampfanfall", erzählte sie. Zurück in Los Angeles suchte sie nach mehr Drogen, bevor sie erneut zum Flughafen aufbrach – in dem Zustand, den die Kameras festhielten. Die Konsequenzen waren spürbar: "Ich verlor Jobs. Das war schmerzhaft. Die Leute waren wirklich besorgt. Das war auch schmerzhaft", so Cara.

Verträge wurden nicht direkt gekündigt, aber auch nicht verlängert. "Es wurde sehr ruhig. Ja. Alle schwiegen plötzlich", beschrieb sie die Reaktion der Branche. Der eigentliche Wendepunkt kam jedoch später, als sie eine Überdosis erlitt – vermutlich, weil Kokain mit Opiaten versetzt war. Ihre Freundin rief die Polizei, Ersthelfer verabreichten ihr Narcan, bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort aufzuwachen und die Gesichter der Menschen zu sehen, denen sie nahesteht, bezeichnete sie als das Schmerzhafteste überhaupt: "Du weißt, was du den Menschen, die du liebst, gerade angetan hast, und du siehst den Schmerz in ihren Gesichtern", sagte sie.

Cara, die heute nüchtern lebt, erzählte auch, wie die Abstinenz ihr schließlich den Weg zur Musik geebnet hat. "Musik war immer da und ich liebte sie so sehr, aber ich liebte mich selbst nicht genug, um zu glauben, dass ich es wirklich machen kann – bis ich nüchtern wurde", sagte sie im Podcast. Anfang des Jahres unterzeichnete sie einen Vertrag mit Warner Records und veröffentlichte bereits mehrere Songs, darunter "I Forgot" und "Out of My Head". Ihre jüngste Single "Need It" entstand gemeinsam mit Songwriterin Fiona Apple.

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Getty Images Cara Delevingne, Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Cara Delevingne im November 2024

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Getty Images Cara Delevingne bei Vogue World 2024 in Paris

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne, März 2026