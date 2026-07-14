Unten ohne: Topmodel Cara Delevingne posiert für den Playboy

Cara Delevingne (33) lässt für das Sommer-Cover des Playboy die Hosen fallen! Das erfolgreiche Model ziert in Kürze das Kultmagazin mit einem gewagten Foto, das schon jetzt für Gesprächsstoff sorgt: Unten ohne, nur von einem knappen Top und einer perfekt platzierten Hand verdeckt, inszeniert sie sich als renitenten Gegenentwurf zum klassischen Promi-Häschen. Doch die eigentliche Rebellion fand hinter den Kulissen statt: Für das Shooting trommelte Cara laut TMZ ein fast ausschließlich weibliches und größtenteils queeres Kreativteam zusammen. Das Ergebnis ist eine visuelle Breitseite, die die Schauspielerin im Interview stolz als ein klares, emanzipatorisches "F*ck you" an die traditionelle Männerwelt verbucht. Am 28. Juli erscheint das erotische Manifest an den Kiosken.

Im Gespräch mit dem Magazin erklärt Cara, warum sie die Anfrage sofort als Chance gesehen hat, mit gängigen Vorstellungen von Erotik zu brechen. Ausgerechnet den Playboy als offen queere Frau zu besetzen, fühlte sich für sie nach der einzig logischen Rebellion an. Gleichzeitig nutzt die 33-Jährige die Plattform für eine schonungslose Bestandsaufnahme ihres Seelenlebens: Cara spricht so offen wie selten zuvor über ihre mühsam erkämpfte Nüchternheit und wie diese ihr Intimleben grundlegend verändert hat.

Sex sei nüchtern zwar schwieriger, dafür aber emotional viel tiefer geworden, erklärt Cara und beschreibt Sexualität als eigene Sprache und als eine Art Tanz mit sich selbst. Früher habe sie Bestätigung im Außen gesucht, heute gehe es ihr viel stärker um die Beziehung zu sich selbst. Schon im Podcast "The Louis Theroux Podcast" hatte Cara von einer dunklen Phase ihres Lebens erzählt, in der sie mit einem massiven Absturz zu kämpfen hatte. Heute blickt das Model stolz auf seine Wandlung zurück: Sie sieht sich als selbstbewusste Frau, die sich ihrer körperlichen Reize absolut sicher ist – und die Hüllen nicht für den Betrachter fallen lässt, sondern als ultimativen Akt der Selbstliebe.

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Getty Images Cara Delevingne bei Vogue World 2024 in Paris

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Getty Images Cara Delevingne bei der WeHo Pride Parade 2025 in West Hollywood

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Getty Images Cara Delevingne bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles 2024