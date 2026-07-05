Nach Summers Abrechnung: Marc Terenzi räumt Fehler ein

Marc Terenzi (48) hat auf die öffentliche Abrechnung seiner Tochter Summer Terenzi (20) und seiner Ex-Frau Sarah Connor (46) reagiert – und zwar nicht mit Gegenwehr, sondern mit einem umfassenden Schuldeingeständnis. In einem Interview mit Bild legte der Sänger eine emotionale Vaterbeichte ab und bat die beiden Frauen um Vergebung. "Was sie über die Vergangenheit sagen, stimmt. Und all diese Jahre tun mir zutiefst leid", erklärte Marc gegenüber der Zeitung.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist unter anderem Summers Song "Daddy Issues", in dem die 20-Jährige ihrem Vater schwere Vorwürfe macht. Marc gibt zu, dass er viele Jahre mit einer schlimmen Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen hatte und nicht genug für seine Kinder da war. Seinen Tiefpunkt erreichte er demnach im Jahr 2024 – woraufhin Sarah und ihr Ehemann Florian Fischer (51) einschritten: Florian fuhr Marc in eine Entzugsklinik, Sarah übernahm die Kosten der Behandlung. "Ich werde ihnen ewig dankbar sein, dass sie mir geholfen und mich in eine Klinik gebracht haben", sagte Marc und ergänzte: "Dank ihnen konnte ich mein Leben ändern."

Sarah hatte in der ProSieben-Dokumentation "Born Famous – Fluch oder Segen?" bereits scharfe Worte für ihren Ex gefunden und ihn als "schmerzhafte Wunde" für die Familie bezeichnet. Nun scheint Marc bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen – auch wenn verlorene Jahre sich nicht zurückholen lassen. Aktuell baut er gemeinsam mit seiner Freundin Priscilla DiLaura, einer 27-jährigen Immobilienmaklerin, ein neues Leben auf Mallorca auf. Zuletzt eröffnete er dort eine Eisdiele. "Ich war nicht immer der beste Vater. Aber ich werde weiter an mir arbeiten, um ein besserer Mensch zu werden", verspricht er. Sein größter Wunsch dabei ist, dass Sarah und Summer ihm eines Tages verzeihen werden.

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Collage: Instagram / summerterenzi, Imago Collage: Summer Terenzi und Marc Terenzi

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Collage: Instagram, ActionPress Sarah Connor, Summer Terenzi und Marc Terenzi

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Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, Juni 2026