Im Summer-Drama: Marc Terenzis Freundin kennt "die Wahrheit"

Heute feiert Marc Terenzi (48) seinen 48. Geburtstag – und ausgerechnet an diesem besonderen Tag meldet sich seine Freundin Priscilla DiLaura mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort. Während der Streit zwischen dem Sänger und seiner Tochter Summer Terenzi (20) immer weiter eskaliert, stellt sich Priscilla klar hinter ihren Partner und teilt gleich mehrere Pärchenfotos der beiden. Mit eindringlichen Worten macht sie deutlich, dass sie genau weiß, was hinter den Kulissen des öffentlichen Dramas vor sich geht.

In ihrem Geburtstagsbeitrag richtet Priscilla persönliche Worte direkt an Marc: "Alles Liebe zum Geburtstag an den Mann, auf den ich heute stolzer bin, als Worte es jemals ausdrücken könnten." Sie beschreibt, wie hart er arbeite – täglich zehn bis zwölf Stunden –, und betont, dass er seit einem Jahr keinen einzigen freien Tag hatte, keinen Strandbesuch, keinen Urlaub, keine Partys und keinen Tropfen Alkohol. "Ich kenne die Wahrheit, ich sehe jede Kleinigkeit und bin tief beeindruckt. Du bist fleißig, fokussiert und absolut zuverlässig. Du hast in diesem Jahr deine eigenen Bedürfnisse komplett hintenangestellt, um hier unermüdlich etwas Echtes aufzubauen", schreibt sie weiter. Abschließend richtet sie Marc noch einen aufmunternden Satz aus: "Es geht nicht darum, wer du vor Jahren warst, sondern darum, wer du heute bist."

Der öffentliche Konflikt zwischen Marc und seiner Tochter Summer hatte sich zuletzt weiter zugespitzt. Die 20-Jährige hatte in einem Song mit ihrem Vater abgerechnet und ihm vorgeworfen, ein schlechter Vater zu sein. Marc kündigte daraufhin seinerseits einen Entschuldigungssong an – doch die Musikerin machte in einer Instagram-Story deutlich, dass sie von dieser Geste gar nichts hält. Summer, die am 23. Juni gerade erst ihren Geburtstag gefeiert hat, ist die Tochter von Sarah Connor (46) und eines von vier Kindern des Sängers.

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Instagram / priscilladilaura Marc Terenzi mit Freundin Priscilla DiLaura, Juni 2026

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Imago Summer Terenzi bei der Premiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall in Berlin, April 2026

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Instagram / priscilladilaura Marc Terenzi und Freundin Priscilla DiLaura, Juni 2026