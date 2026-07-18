"Keinen Kontakt": Summer Terenzi über Verhältnis zu Marc

Summer Terenzi (20) macht deutlich, dass eine Versöhnung mit ihrem Vater Marc Terenzi (48) derzeit kein Thema ist. Im Interview mit Gala sprach die Tochter von Sängerin Sarah Connor (46) offen über den aktuellen Stand ihrer Beziehung zu Marc: "Ich habe schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu ihm." Und weiter: "Ich habe einmal mein Statement abgegeben. Das kann man auf meinem Instagram-Account finden. Aber das ist auch alles, was ich zu ihm zu sagen habe."

Dabei hatte Marc ihr gegenüber bereits öffentlich Fehler eingestanden. Die Funkstille hält dennoch an. Umso wärmer fielen Summers Worte über ihren Stiefvater Florian Fischer (51) aus, der seit 2013 mit Sarah verheiratet ist. "Er ist mir natürlich sehr wichtig. Er ist erstmal mein Papa. Und er unterstützt mich so sehr und er glaubt so sehr an mich", betonte sie im Gespräch mit dem Newsportal. Besonders in der Musikbranche sei dieser Rückhalt Gold wert: "Es ist schön, jemanden zu haben, der durchgehend da ist und der einem das Gefühl gibt, dass es okay ist."

Marc hat in einem Interview mit Bild auf die Vorwürfe reagiert und dabei ungewohnt kleinlaut geklungen. "Was sie über die Vergangenheit sagen, stimmt. Und all diese Jahre tun mir zutiefst leid", gab er zu. Auslöser war auch Summers Song "Daddy Issues", in dem sie mit ihrem Vater abrechnete. Marc gab darin offen zu, dass er lange mit Alkohol- und Drogensucht gekämpft habe und für seine Kinder nicht da gewesen sei. Besonders brisant: Marc schilderte, sein Tiefpunkt sei 2024 gewesen. Damals hätten Sarah und Florian eingegriffen. Florian habe ihn in eine Entzugsklinik gefahren, Sarah die Behandlung bezahlt.

Anzeige Anzeige

Imago Summer Terenzi bei der Premiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall in Berlin, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Florian Fischer, Sarah Connor, Summer und Tyler Terenzi, Juni 2026