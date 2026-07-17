Summer Terenzi spricht erstmals über ihr Tourette-Syndrom

In der neuen Show "Born Famous" hat Summer Terenzi (20) erstmals öffentlich über eine Erkrankung gesprochen, die sie seit ihrer Kindheit begleitet: Die Tochter von Sängerin Sarah Connor (46) und Marc Terenzi (48) leidet an einer Form des Tourette-Syndroms. Bei der neuropsychiatrischen Erkrankung kommt es zu motorischen und sprachlichen Tics. "Für mich fühlt sich das so an, als hätte ich ganz viel Druck in meinem Kopf", beschreibt die 20-Jährige ihr Erleben in der Sendung. Bestimmte Kopfbewegungen und andere Tics sorgen dafür, dass sich dieser Druck "entspanne". Gegenüber Bunte erklärt sie außerdem ihren Entschluss, so offen damit an die Öffentlichkeit zu gehen: "Ich war einfach ready. Ich wollte es nicht verstecken. Lieber erzähle ich es selber, als dass irgendjemand es sieht und dann irgendetwas erfindet."

Besonders in stressigen Momenten würden die Tics "doller" ausgelöst, berichtet Summer weiter. Es gab sogar eine Phase, in der sie kein Auto fahren durfte und auf Medikamente angewiesen war: "Und dann hat sich das irgendwann langsam wieder beruhigt", erzählt sie. Heute absolviere sie eine spezielle Therapie, in der sie unter anderem mit Atemübungen lerne, die Erkrankung zu managen. Obwohl die Tics sie schon ihr ganzes Leben begleiten, habe sie über die Jahre einen Weg gefunden, damit umzugehen: "Das habe ich schon immer. Ich habe aber irgendwie gelernt, das zu überspielen."

Auch ihre Mutter Sarah kommt in der Show zu Wort – und verrät, dass sie sich große Sorgen um ihre Tochter macht. Denn Summers Traum, als Sängerin Karriere zu machen, bringt unweigerlich Stress und Rampenlicht mit sich. Als die Tics besonders ausgeprägt waren, stellte Sarah die Frage: "Vielleicht ist es auch nicht der richtige Job?" Doch Summer ließ sich davon nicht abbringen. Die junge Musikerin habe das "vehement" abgelehnt und klargemacht, dass sie diesen Wunsch bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr hege. Und der Schritt in die Öffentlichkeit war durchaus bewusst gewählt: "Ich wusste, ich kann es nicht verstecken, wenn ich so eine Show mache".

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Imago Summer Terenzi, Juli 2026

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Imago Summer Terenz, April 2026

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Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer