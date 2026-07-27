Sarah Connors Tochter Summer reflektiert ersten Liebeskummer

In der ProSieben-Doku "Born Famous" öffnet Summer Terenzi (20) ihr Herz und spricht über ihren ersten Liebeskummer. Die Tochter von Sängerin Sarah Connor (46) und Marc Terenzi (48) befand sich eigentlich mitten in einem aufregenden Neustart: Sie zog aus dem Elternhaus aus, bezog ihre erste eigene Wohnung in Berlin und wollte ein neues Kapitel aufschlagen. Doch genau zu diesem Zeitpunkt zerbrach ihre rund zweijährige Beziehung. Besonders schmerzhaft: Als Summer ihre neue Wohnung einweihte, fehlte ihr Freund. "Es wäre mir wirklich wichtig gewesen, dass er da ist", erzählt sie in der Doku.

Schon vor dem endgültigen Liebes-Aus hatte es in der Beziehung gekriselt. Nach einer Beziehungspause wollten die beiden ihrer Liebe noch einmal eine Chance geben – doch Summer merkte, dass sie sich auseinandergelebt hatten. "Ich habe für mich selbst schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was ich will", sagt sie. Auch wenn der Schlussstrich schwerfiel: "Es ist natürlich emotional, weil er meine erste Liebe war." Wer ihr Ex-Freund ist, verrät sie nicht – sein Gesicht bleibt in der Doku verpixelt. Neben Summer selbst litt auch ihre Familie mit. Ihr Freund war nach zwei gemeinsamen Jahren längst ein vertrautes Gesicht bei den Connors geworden. Sarah erinnerte sich in der Sendung: "Es war einfach die erste richtige, große Beziehung. Deshalb war das auch für uns alle echt traurig, als sie sich getrennt haben."

Trotz des Herzschmerzes zeigt sich Summer gefasst und blickt nach vorne. Sie betont, dass sie gelernt habe, sich ihr Leben so einzurichten, wie sie es haben möchte – auch wenn es phasenweise schwerfällt. Einen Mann brauche sie dafür nicht. "Mein Kopf ist stärker als mein Herz. Und ich weiß, was gut für mich ist – und was nicht", sagt sie. Ihre Unabhängigkeit schreibt Summer auch ihrer Mutter Sarah zu, die sie zu einer selbstständigen Frau erzogen habe. Dass das Thema Kennenlernen für Summer ohnehin kein einfaches Terrain ist, hatte sie bereits früher angedeutet: Sie gab in einem Podcast zu, beim Dating manchmal einen falschen Namen zu verwenden, um herauszufinden, ob potenzielle Dates wirklich an ihr interessiert sind – oder nur wegen ihrer berühmten Familie.

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Imago Summer Terenzi, Juli 2026

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Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer

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Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Tochter von Marc Terenzi und Sarah Connor