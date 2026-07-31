Summer Terenzi verlor ihren besten Freund bei einem Unfall

Summer Terenzi (20) spricht über einen der schwersten Momente ihres Lebens: In der neuen Folge der ProSieben-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" erzählt die Tochter von Sängerin Sarah Connor (46), wie sie während ihrer Internatszeit in England ihren besten Freund Chesko durch einen Autounfall verlor. In der Sendung wird Summer bei ihrem Start in ein eigenes Leben in Berlin begleitet. "Erwachsen werden, ausziehen und so bedeutet mir sehr viel. Ich habe meinen besten Freund durch einen Autounfall vor ein paar Jahren verloren. Chesko war 18 und ich finds halt so krass. Wir haben immer darüber geredet und jetzt mache ich das alleine. Ich hab gerade das Gefühl, ich werde [...] für uns beide erwachsen", erklärt Summer in der Sendung.

Chesko sei bei ihren Meilensteinen stets an ihrer Seite gewesen – unter anderem haben die beiden gemeinsam das Internat besucht, wo Summer in Musik, Performance und Tanz ausgebildet wurde. Um mit dem Verlust umzugehen, hat sie Musik als eine Art Therapie für sich entdeckt. Ihr persönlichstes Lied trägt den Titel "Just Like We Plan" und ist dem verstorbenen Freund gewidmet. Drei Jahre lang habe sie es fertig gehabt, nun sei sie "endlich bereit dazu", es aufzunehmen. "Es ist unsere Geschichte", betont sie. Beim Doppelinterview kann Mama Sarah ihre Tränen kaum zurückhalten. "Es ist so unglaublich traurig", sagt sie, während sie sich mit dem T-Shirt die Tränen von den Wangen wischt. Sie beschreibt ihre Tochter als "sehr tapfer".

Sarah erklärt im Interview außerdem, warum der Song trotz des Schmerzes so wichtig ist: "Wenn man Musik macht, dann muss man an die Momente, die wehtun, weil man sich dann mit anderen Menschen verbindet. Dann macht man Kunst und macht was Wichtiges, was irgendjemand anderem auch wieder hilft, seine Gefühle einzuordnen." Summer ist in der Show "Born Famous" zuletzt auch mit sehr persönlichen Themen an die Öffentlichkeit gegangen. So hat sie in einer früheren Folge erstmals über ihr Tourette-Syndrom gesprochen, mit dem sie seit ihrer Kindheit lebt.

Anzeige Anzeige

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Summer Terenz, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Florian Fischer, Sarah Connor, Summer und Tyler Terenzi, Juni 2026