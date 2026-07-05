Papa von vier Töchtern: Prinz William bewundert Jason Kelce

Prinz William (44) hat sich als Überraschungsgast in der Sonderfolge des Podcasts "New Heights" der Kelce-Brüder gezeigt – und dabei seinen Respekt vor Jason Kelce (38) zum Ausdruck gebracht. Der Prinz von Wales ist selbst Vater von drei Kindern, doch sein Staunen über Jason, der gleich vier Töchter großzieht, war deutlich spürbar. "Herzlichen Glückwunsch! Vier Töchter. Ich weiß nicht, wie du das schaffst", sagte William laut dem Podcast "New Heights" zu dem ehemaligen NFL-Profi. Die Folge erschien am 3. Juli und fiel damit auf den Tag, an dem gerüchteweise die Hochzeit von Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) stattfinden soll. Im Gespräch mit den Brüdern drehte sich vieles um das Thema Vaterschaft – und um ein unvergessliches Treffen im Wembley-Stadion.

Dieses Wiedersehen im Podcast erinnerte alle drei an das Aufeinandertreffen bei Swifts "Eras Tour"-Show in London im Sommer 2024. Damals überraschte Travis das Publikum, indem er auf die Bühne stieg und als Tänzer seiner damaligen Freundin auftrat – ein Moment, den William als das deutlich ikonischere Erlebnis bezeichnete gegenüber Travis' Touchdown gegen die Lions im Jahr 2015. "Das war ehrlich gesagt einer der coolsten Momente überhaupt, dich und die Kleinen an dem Tag zu treffen", erinnerte sich Travis. Backstage entstand ein Selfie mit William, Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (11), das sich rasend schnell in den sozialen Medien verbreitete. Jason wiederum erinnerte sich besonders gern an die Begegnung mit Prinzessin Charlotte – und erwähnte, dass er selbst vier Töchter hat, was für eine sofortige Verbindung gesorgt habe. Zudem berichtete William, dass Charlotte und Prinz Louis (8) große Swifties seien.

Dennoch scheinen weder William noch seine Frau Prinzessin Kate (44) bei der Hochzeit von Travis und Taylor dabei zu sein. Zwar sagte William im Mai bei einem Auftritt bei Heart Breakfast noch scherzhaft "kein Kommentar" auf die Frage nach einer Einladung und fügte hinzu: "Ich hoffe es, und ich bin sicher, irgendwo könnte eine Einladung auftauchen – aber wir werden sehen." Laut dem Magazin People werden der Prinz und die Prinzessin von Wales jedoch nicht unter den Hochzeitsgästen sein. William und Swift kennen sich übrigens bereits seit 2013, als sie bei der Centrepoint Winter Whites Gala im Kensington Palace erstmals aufeinandertrafen – und sie eigens für ihn sang.

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Collage: Instagram / kykelce, Getty Images Collage: Links: Jason Kelce mit seinen Töchtern Wyatt und Elliotte, Rechts: Prinz William bei einem SportsAid-Workshop im National Sports Centre

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026