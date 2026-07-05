Prinz William packt aus: König Charles hasst Fußball

Prinz William (44) schaltete sich als Gast in den bekannten US-Podcast "New Heights" der NFL-Brüder Travis Kelce (36) und Jason Kelce (38) zu und verriet zunächst, dass er in die USA reisen würde, sollte England das WM-Finale erreichen. Zwar habe er im Laufe der Turniere immer wieder erlebt, wie die Hoffnung der Fans mit jeder enttäuschenden WM etwas kleiner werde, doch er bleibe "still zuversichtlich". Doch dann wird es persönlich. Als Jason ihn fragte, ob sein Vater König Charles III. (77) ihn zum glühenden Aston-Villa-Fan gemacht habe, winkte William lachend ab: "Absolut nicht. Mein Vater hasst Fußball", so der Thronfolger.

Die Royals hätten generell keine ausgeprägte Fußballtradition, erklärte William. "Meine Familie hat keine besonders lange Geschichte mit dem Fußball. Ein paar von uns unterstützen zwar Vereine – aber das ist eher die Ausnahme." William selbst wurde bereits zu Schulzeiten zum Fußballfan. Der Prince of Wales erinnerte sich im Podcast lebhaft daran: "Man kommt einfach nicht um den Fußball herum. Er ist überall. Und Schulfreunde oder Kindheitsfreunde nahmen mich zu meinem ersten Spiel mit." Heute ist William nicht nur leidenschaftlicher Aston-Villa-Anhänger, sondern auch Schirmherr des Englischen Fußballverbands (FA). Im Mai 2026 reiste er sogar in die Türkei, um beim Europa-League-Finale in Istanbul live dabei zu sein, als Aston Villa den deutschen Klub SC Freiburg mit 3:0 besiegte – der erste europäische Titelgewinn des Vereins seit 1982.

Williams Aussage zu Charles' Beziehung zum Fußball wirft eine interessante Frage auf, denn sie steht zumindest in leichtem Widerspruch zu früheren Berichten. Berichten des Lancashire Telegraph zufolge soll König Charles in der Vergangenheit erklärt haben, dem FC Burnley aus Nordengland gewogen zu sein – mit einer sozialen Begründung: Er wolle die Region stärken und das Selbstwertgefühl der Menschen dort heben. Der Verein soll ihm daraufhin sogar eine VIP-Dauerkarte angeboten haben. Ob Charles also tatsächlich ein Fußball-Hasser ist oder ob sein Sohn etwas übertrieben hat, bleibt offen. Klar ist hingegen: William selbst hat die Begeisterung für das Spiel auch an seine Kinder weitergegeben. Prinz George (12) fiebert ebenfalls für Aston Villa, Prinzessin Charlotte (11) hält es dagegen mit dem FC Chelsea – und Prinz Louis (8) hat sich noch nicht entschieden.

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Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

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Getty Images Prinz William besucht das Europa-League-Finale zwischen SC Freiburg und Aston Villa in Istanbul

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte