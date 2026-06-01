Nicht wie Papa William: Prinzessin Charlotte ist Chelsea-Fan

Prinzessin Charlotte (11) sorgt mit ihrer Fußballliebe für Gesprächsstoff im Königshaus: Während Papa Prinz William (43) seit Jugendtagen leidenschaftlich Aston Villa die Daumen drückt, jubelt seine Tochter für einen ganz anderen Klub. Bei einem Besuch in Cornwall, wo der Thronfolger ein Wohnprojekt seines Herzogtums besichtigte, verriet William jetzt ganz nebenbei, welchem Team sein elfjähriger Sprössling die Treue hält. Als ihm bei einem Termin mit Kindern der Nansledan Primary School ein kleiner Chelsea-Fan vorgestellt wurde, reagierte der Royal prompt mit einem Satz, der sofort für leuchtende Augen sorgte: "Meine Tochter liebt Chelsea", sagte William laut dem Mirror.

Der Prinz von Wales hatte schon früher betont, dass er seinen Kindern Prinz George (12), Charlotte und Prinz Louis (8) die freie Wahl lassen wolle, welchen Verein sie unterstützen. Über Louis hatte William scherzhaft erzählt, der Achtjährige halte gleich zu "fünf verschiedenen" Teams und müsse seinen Favoriten wohl erst noch finden. George hingegen gilt als Villa-Anhänger und begleitet seinen Vater immer wieder mit ins Stadion, unter anderem bei einem Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Williams eigene Villa-Leidenschaft entfachte nach einem Spiel im FA Cup, als er etwa elf war. Im BBC-Gespräch mit Ex-Fußballer Gary Lineker erklärte William 2015: "Alle meine Freunde in der Schule waren entweder Fans von Manchester United oder von Chelsea, und ich wollte nicht einfach einem der üblichen Teams folgen. Ich wollte eine Mannschaft, die eher im Mittelfeld spielt und mir mehr emotionale Höhen und Tiefen beschert." Die Atmosphäre im Stadion sei "fantastisch" und er habe schon bei seinem ersten Besuch die "Kameradschaft" unter den Fans gespürt.

Ganz alleine steht Charlotte mit ihrer Chelsea-Liebe in der Familie offenbar nicht da: Auch Mama Kate (44) soll dem Londoner Klub zugetan sein. Ein Junge berichtete nach einer Weihnachtsfeier der Kinderhilfsorganisation Anna Freud Centre dem Magazin Hello!, er habe die damalige Herzogin von Cambridge begeistert abgeklatscht, weil beide Chelsea unterstützen. Dass Fußball im royalen Alltag eine wichtige Rolle spielt, zeigte sich auch zuletzt, als William beim historischen Europa-League-Triumph von Aston Villa über den SC Freiburg im Stadion mitfieberte und vor lauter Euphorie sogar einen eingehenden Anruf wegdrückte, um weiterfilmen zu können.

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Instagram / princeandprincessofwales Die Royals posten ein neues Foto zum 11. Geburtstag von Prinzessin Charlotte, Mai 206.

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Getty Images Prinz William und seine Tochter Prinzessin Charlotte vor dem Finale der UEFA Frauen-EM

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Getty Images Prinz William besucht das Europa-League-Finale zwischen SC Freiburg und Aston Villa in Istanbul