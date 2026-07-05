Taylor Sheridan erklärt Kevin Costners "Yellowstone"-Exit

Nach dem Ende von "Yellowstone" bricht Taylor Sheridan nun sein Schweigen über den Ausstieg von Kevin Costner (71) aus der Westernserie. Im "Bill Simmons Podcast" enthüllte der Serienschöpfer jetzt, dass Kevins Abgang eigentlich von Anfang an geplant war – und sich letztlich viel länger hinzog als ursprünglich vorgesehen. Demnach war der Schauspieler vertraglich lediglich für die ersten drei Staffeln der Erfolgsserie verpflichtet, die von 2018 bis 2024 auf dem Paramount Network lief. "Er war bereit zu gehen. Er hatte andere Dinge, die er machen wollte, aber er blieb noch für zwei weitere Staffeln", erklärte Taylor im Podcast.

Laut dem Regisseur hatte er selbst bereits eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie es nach Kevins Abgang weitergehen sollte: "Das stand in seinem Vertrag", sagte Taylor über Kevins ursprüngliche Vereinbarung und fügte hinzu, dass in seiner Planung danach Kevins jüngster Sohn in der Serie – Kayce Dutton, gespielt von Luke Grimes (42) – die Hauptrolle übernehmen sollte. Doch das Netzwerk habe sich gegen einen frühen Abgang des Hauptdarstellers gesperrt. "Das Netzwerk hatte so große Angst, Kevin nicht dabei zu haben, obwohl Kevin bereit war", erinnerte sich Sheridan. Auch der enorme Erfolg der Show sowie Druck seitens Kabelanbietern, die "Yellowstone" als Teil ihrer Deals haben wollten, hätten dazu beigetragen, dass Kevin letztlich noch zwei Staffeln länger blieb.

Kevins abrupter Ausstieg aus der finalen Staffel, bei dem seine Figur John Dutton sterben musste, hatte seinerzeit Gerüchte über einen Streit zwischen ihm und Taylor befeuert. In einem früheren Gespräch mit The Hollywood Reporter wies Taylor diese Berichte jedoch zurück und betonte, er habe "nie ein Problem mit Kevin gehabt, das wir nicht gemeinsam am Telefon hätten lösen können". Gleichzeitig räumte er ein, dass sobald Anwälte ins Spiel kämen, direkte Gespräche zwischen zwei Menschen schwierig würden. "Er hat viel eingesteckt, und ich glaube nicht, dass das jemand verdient", sagte der Serienschöpfer über Kevin.

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LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

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Getty Images Taylor Sheridan 2022 bei der Premiere der 5. Staffel von "Yellowstone" in Fort Worth, Texas

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Getty Images Kevin Costner bei der Premiere von "Kevin Costner's The West" in Los Angeles, Mai 2025