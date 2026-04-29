Stimmung gekippt? Showrunner verlässt "Yellowstone"-Spin-off

Noch bevor das Yellowstone-Spin-off "Dutton Ranch" überhaupt seinen Sendebeginn erlebt hat, brodelt es hinter den Kulissen der Produktion. Am 15. Mai 2026 startet die Serie bei Paramount+ – und bringt Kelly Reilly (48) als Beth Dutton sowie Cole Hauser (51) als Rip Wheeler zurück auf den Bildschirm. Gemeinsam mit Ziehsohn Carter, gespielt von Finn Little, versuchen die beiden, sich in Texas ein neues Leben aufzubauen. Doch während die Fans gespannt auf den Start warten, steht die Zukunft der Serie bereits unter keinem guten Stern: Showrunner Chad Feehan wird das Projekt nach der ersten Staffel verlassen, wie TVLine berichtet.

Laut der US-amerikanischen Website liegt der Grund für Chads Abgang in Differenzen mit den Hauptdarstellern und "anderen wichtigen Beteiligten". Kelly, Cole, "Yellowstone"-Schöpfer Taylor Sheridan sowie der ausführende Produzent David Glasser sollen mit der Art und Weise, wie Chad die Produktion leitete, unzufrieden gewesen sein. Die Drehbücher selbst hätten dabei allerdings keine zentrale Rolle in dem Konflikt gespielt. Für eine mögliche zweite Staffel muss Paramount nun einen neuen Showrunner finden – eine Herausforderung, die die gesamte Ausrichtung der Serie beeinflussen könnte.

Das Spin-off war mit großen Erwartungen gestartet: Regisseur Greg Yaitanes beschrieb "Dutton Ranch" gegenüber Collider als eine Serie, die sich auf die Wurzeln von "Yellowstone" besinne und beinahe wie eine sechste Staffel des Originals wirke. Damit unterscheidet es sich deutlich vom anderen Dutton-Ableger "Marshals", das stärker an Krimi-Formaten wie "CSI" und "NCIS" orientiert ist. Erschwerend kommt hinzu, dass Taylor Sheridan Paramount nach Ablauf seines Vertrags im Jahr 2028 verlassen wird. Die neue Dutton-Ära steht damit gleich vor mehreren Bewährungsproben.

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Getty Images Kelly Reilly und Cole Hauser, New York im November 2024

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Getty Images Taylor Sheridan 2022 bei der Premiere der 5. Staffel von "Yellowstone" in Fort Worth, Texas

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Paramount+ Pressebereich Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser) aus "Yellowstone"

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