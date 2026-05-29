So sehr veränderte Papasein "Yellowstone"-Star Luke Grimes

Seit der Geburt seines Sohnes Rigel im Oktober 2024 blickt Luke Grimes (42) mit ganz anderen Augen auf die Welt – und auf seine Arbeit. Der Schauspieler, der in der Westernserie Yellowstone jahrelang den Vater Kayce Dutton verkörperte, gab gegenüber Indiewire.com zu, dass er während der gesamten Laufzeit der Show eigentlich nur geraten habe, wie sich Vaterschaft anfühlt. "Ich wusste einfach nicht, wie es ist, Vater zu sein", erklärte er. Das hat sich mit der Ankunft von Rigel, den er gemeinsam mit seiner Frau Bianca bekommen hat, grundlegend geändert. Nun schlüpft er in der neuen Serie "Marshals" erneut in die Rolle des Kayce – diesmal als echter Vater.

Das Vaterglück wirkt sich laut Luke nicht nur auf sein Spiel aus, sondern auf seinen gesamten Umgang mit Menschen. "Ich sehe jetzt jeden als ein Baby, das einfach groß geworden ist – ich gebe Menschen viel mehr Gnade und Vergebung, weil ich weiß, dass sie als das Kind von jemandem angefangen haben", sagte er. Eine Erkenntnis, mit der er nach eigenen Worten nicht gerechnet hatte. Für "Marshals" bedeutet das auch, dass er bei der Gestaltung seiner Figur noch selbstbewusster auftritt: Szenen, die nicht zu Kayce passen würden, lehnt er ab. "Es gibt Momente, in denen man den Fuß auf den Boden stellen und sagen muss: 'Ich glaube nicht, dass er das tun würde'", erklärte er. Seine langjährige Erfahrung mit der Figur gebe ihm dabei Sicherheit.

Den Grundstein für seine Karriere legte allerdings eine ganz andere Begegnung. Luke wurde einst von Clint Eastwood (95) für eine Rolle in "American Sniper" besetzt – und gibt der Filmlegende damit eine besondere Bedeutung in seinem Werdegang. "Diese Rolle hätte eigentlich an einen Filmstar gehen sollen, aber Clint kümmert sich nicht wirklich um solche Regeln", erinnerte er sich. "Yellowstone"-Schöpfer Taylor Sheridan sah den Film im Kino und erkannte dabei das Potenzial des Schauspielers für die Rolle des Kayce. "Ich glaube, das hat einen großen Anteil daran, dass ich 'Yellowstone' bekommen habe", so Luke.

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Getty Images Luke Grimes im Mai 2019

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Instagram / realbiancarodrigues Bianca Roudrigues und Luke Grimes im Oktober 2023

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Paramount+ Luke Grimes in "Marshals"