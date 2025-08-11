Neues "Sturm der Liebe"-Traumpaar schwärmt vom Set der Daily

Anthony Paul und Johanna Graen sind das neue Traumpaar in der beliebten ARD-Serie Sturm der Liebe. Während Johanna bereits als Fanny Schäztl die Herzen der Zuschauer erobert, wird Anthony als Kilian Rudloff in Kürze zum Cast stoßen. Im Rahmen eines Pressetages zum 20-jährigen Jubiläum der Serie sprachen die beiden Schauspieler mit Promiflash über ihre Rollen und ihre Erfahrungen am Set. Besonders schwärmten sie von der familiären Atmosphäre bei der Daily-Soap. "Es ist wie eine kleine Familie", betonte Johanna. Anthony ergänzte zudem: "Es ist wirklich sehr familiär. [...] Man wird wirklich herzlich aufgenommen und ist dann Teil dieser Familie. Es ist wirklich schön, hier zu arbeiten."

Die beiden Schauspieler beschrieben, wie sie sich vom ersten Tag an willkommen fühlten. Johanna erinnerte sich im Gespräch mit Promiflash: "Alle sind sehr herzlich. Man wird direkt am ersten Tag mit offenen Armen aufgenommen." Anthony, der bereits Erfahrung aus dem Theaterbereich mitbringt, fühlte sich an die enge Zusammenarbeit eines Theaterensembles erinnert: "Das ist wirklich wie ein Ensemble hier." Diese Herzlichkeit ist seiner Meinung nach besonders oft bei Produktionen zu spüren, in denen alle gemeinsam für dasselbe Ziel arbeiten.

Die Geschichte um Fanny und Kilian verspricht auch inhaltlich spannend zu werden: Sie, eine bodenständige Gärtnerin, und er, ein charismatischer Koch, erleben eine moderne Liebesgeschichte, die jedoch von Herausforderungen geprägt ist. Dunkle Wendungen und dramatische Entscheidungen sollen die beiden an ihre Grenzen bringen, was sie auch als Figuren wachsen lassen könnte. "Sturm der Liebe" bleibt sich damit treu: romantische Begegnungen, dramatische Entwicklungen und alles verpackt in der malerischen Kulisse rund um den Fürstenhof. Fans dürfen sich auf eine fesselnde nächste Staffel freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Sturm der Liebe"-Stars Johanna Graen und Anthony Paul, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba,Gregory B. Waldis, Antje Hagen und Sepp Schauer, 2025.

Anzeige Anzeige

ARD/Christof Arnold Johanna Graen als Fanny Schätzl und Anthony Paul als Kilian Rudloff am "Sturm der Liebe"-Set