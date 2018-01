Wer hat 2017 am meisten gearbeitet? Um kaum einen Royal gab es in diesem Jahr einen solchen Wirbel wie um den frisch verlobten Prinz Harry (33)! Doch auch seine Schwägerin, die baldige Dreifachmama Kate (35), hat sich des Öfteren in den Schlagzeilen wiedergefunden – und das, obwohl beide im vergangenen Jahr nicht besonders fleißig waren! Ein anderes Mitglied der britischen Königsfamilie hat sie in puncto Arbeitszeit beide überrundet!