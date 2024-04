Gerichtsprozess von Britney Spears und Vater Jamie beendet

Der Gerichtsprozess von Britney Spears (42) und ihrem Vater Jamie Spears (71) hat ein Ende gefunden – ein Urteil ist gefällt worden und damit ist der Streit vor Gericht vorerst vorbei. TMZ berichtet von dem Ausgang des Prozesses, mit welchem die Sängerin alles andere als zufrieden sein soll. Britney bekommt kein Geld von ihrem Vater. Stattdessen muss sie die Gerichtskosten für diesen übernehmen, die bei über zwei Millionen Dollar liegen sollen.

Die "Toxic"-Interpretin befindet sich seit Jahren in einem Rechtsstreit mit ihrem Vater. Jamie übernahm für viele Jahre die Vormundschaft für seine Tochter und hatte damit unter anderem die Kontrolle über ihr gesamtes Vermögen. Zwar wurde ihm die Wirkung als Vormund mittlerweile entzogen – trotzdem hat er sich über die Jahre mit Britneys Karriere einiges an Geld erwirtschaftet.

Die Musikerin wurde in jungen Jahren als Disney-Star bekannt. Es folgte ein kometenhafter Aufstieg als erfolgreiche Sängerin – Hits wie "Baby One More Time" oder "Oops!...I Did It Again" gehören bis heute zu der Playlist vieler Fans. Im Jahr 2008 legte sie ihre Karriere aus gesundheitlichen Gründen vorerst auf Eis. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr Vater Jamie als Vormund ins Spiel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Spears, Vater von Britney Spears

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de