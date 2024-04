Nach sieben Wochen: Gal Gadot zeigt ihren After-Baby-Body!

Gal Gadot (38) hat ein echtes Händchen für Fashion! Seit Jahren verzaubert sie mit ihren eleganten Outfits Fans und Kritiker gleichermaßen. Auch kürzlich, bei der Party zum Launch von Tiffany&Cos neuer Kollektion, begeisterte die "Red Notice"-Darstellerin in ihrem eleganten, bodenlangen Kleid mit langen Ärmeln und einem kniehohen Schlitz im Rock. Das hochgeschlossene Kleid kombinierte sie mit weißgoldenen Klunkern und einer coolen Sonnenbrille. Der schicke Look allein ist aber nicht der Grund, warum alle so über sie staunten. Sondern weil dies ihr erster Red-Carpet-Auftritt nach der Geburt ihres vierten Kindes war – vor nur sieben Wochen!

Die Geburt der kleinen Ori Anfang März dieses Jahres war eine große Überraschung. Gal hielt die komplette Schwangerschaft nämlich geheim! Wie Daily Mail berichtet, griff sie zwar öfter zu lockereren Klamotten, um ihren wachsenden Babybauch zu verstecken, bekannte sich aber während der gesamten Zeit vor der Geburt nicht öffentlich dazu. Erst als der Sprössling endlich das Licht der Welt erblickt hatte, meldete sich die Wonder Woman-Darstellerin sich bei ihren Fans. Auf Instagram schrieb sie damals: "Mein süßes Mädchen, willkommen. Du hast jetzt schon so viel Freude in unser Leben gebracht. Willkommen in einem Haus voller Mädels. Dein Papa ist aber auch ziemlich cool."

In den vergangenen Jahren hat Gal schon öfter darüber gesprochen, was für ein schönes Erlebnis die Geburt ihrer Kinder für sie war. "Ich liebe es, zu gebären. Ich würde es einmal die Woche machen, wenn ich könnte. Das Gefühl, ein neues Leben auf die Welt zu bringen, ist einfach magisch. Aber die Schwangerschaften selbst sind sehr anstrengend. Ich bin da nicht in meinem Element", erzählte sie im Interview gegenüber InStyle im Jahr 2022.

Getty Images Gal Gadot, April 2024

Instagram / gal_gadot Gal Gadot mit ihrer Tochter Ori

