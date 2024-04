Dann verliebte sich Benny Blanco in Freundin Selena Gomez

Wenn aus Freundschaft Liebe wird – so spielte sich die süße Geschichte von Selena Gomez (31) und Benny Blanco ab. Die Sängerin und der Musikproduzent sind seit 2023 ein Paar. Der 36-Jährige verrät nun WSJ Magazine, wann der Funke bei ihm übergesprungen ist. "Ich habe es als Letzter realisiert. Es ist verrückt, wie dein passender Partner die ganze Zeit genau vor deinen Augen sein kann und du es nicht merkst. Und dann hat man diesen Moment wie im Film 'Clueless', wo man merkt: 'Warte mal, ich bin verliebt'", blickt er im Gespräch zurück.

Die beiden kennen sich nicht erst seit dem vergangenen Jahr. Die Musikerin und der Hobbykoch arbeiteten bereits zusammen an Selenas Album "Revival", das sie im Jahr 2015 veröffentlichte. Vier Jahre später half die Only Murders in the Building-Darstellerin wiederum dem Lockenschopf aus, als sie in seinem Musikvideo zu "I Can't Get Enough" mitwirkte. Erst im Juni 2023 wurde schließlich mehr aus den beiden – seitdem zelebrieren sie ihre Liebe immer wieder mit süßen Pärchenauftritten öffentlich.

Ein Insider verriet gegenüber People, wie glücklich die "Love On"-Interpretin in ihrer Beziehung ist. "Dank Benny (36) fühlt sie sich so besonders und begehrenswert. Die beiden versuchen, sich so oft wie möglich zu sehen. Selena fühlt sich von ihm besser behandelt als von jedem Typen davor. Er lässt sie richtig leuchten!", berichtete die Quelle. Trotz ihrer Fernbeziehung sollen die beiden die meiste Zeit über unzertrennlich sein.

