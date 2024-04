Anne Heches (†53) Sohn Homer kann Schulden nicht begleichen

Vor knapp zwei Jahren verstarb Anne Heche (✝53) bei einem tragischen Autounfall. Ihr Sohn Homer Laffon, der als Verwalter des Nachlasses seiner Mutter fungiert, kann laut People die anfallenden Schulden trotz des Erbes nicht begleichen. In Gerichtsdokumenten, die dem Magazin vorliegen, erklärt der 20-Jährige, der Nachlass sei "noch nicht in der Lage, geschlossen zu werden". Er könne die ausstehenden Forderungen nicht begleichen. Homer berichtet, dass der Nachlass aus einem "bescheidenen Bankkonto, Tantiemenzahlungen, Resteinnahmen aus Projekten vor ihrem Tod, einem Unternehmen, einer LLC-Mitgliedschaft in Verbindung mit einem Podcast […] und materiellen Gegenständen besteht".

Insgesamt sollen sieben Gläubiger Nachlassforderungen angemeldet haben – drei von ihnen fordern angeblich rund 6,5 Millionen Euro. Unter anderem stellt das Ehepaar, dessen Haus bei Annes tödlichem Autounfall zerstört wurde, einige Forderungen. Auch die Frau, die zum Unfallzeitpunkt in dem Anwesen gelebt und ihr Hab und Gut verloren hatte, reichte Klage ein. Da verstorbene Menschen nicht verklagt werden können, richtet sich die Klage gegen ihren Sohn Homer.

Bei dem tödlichen Unfall fuhr die Schauspielerin mit ihrem Auto in ein Wohnhaus. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste sie in ein Wachkoma versetzt werden. Nach wenigen Tagen wurde die zweifache Mutter jedoch für hirntot erklärt. Annes Organe wurden auf ihren eigenen Wunsch hin gespendet.

