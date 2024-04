Nach viertem Baby: So viel Gewicht möchte Ciara abnehmen!

Ciara (38) will ihre Babypfunde wieder loswerden! Ende Dezember des vergangenen Jahres durfte die Sängerin ihr viertes Kind auf der Welt willkommen heißen. Auf Instagram verrät sie nun ganz ehrlich, wie viel sie knapp vier Monate nach der Geburt wiegt. 181,4 Pfund, also etwa 90,7 Kilo, zeigt eine Waage an, von der sie ein Foto teilt. Zwar scheint die "Like A Boy"-Interpretin mit ihrem After-Baby-Body keine Probleme zu haben, trotzdem möchte sie den Kilos den Kampf ansagen.

"Ich versuche, nach dem Baby 70 Pfund (rund 31,75 kg) zu verlieren, mich auf eine Show und eine Tournee vorzubereiten, während ich stille und meine Geschäfte führe", erklärte die 38-Jährige vor wenigen Tagen ihrer Community. Sie bewundere alle Mütter, die in derselben Lage stecken: "Ein Lob an alle Mamas da draußen, die dabei sind. Ich sehe euch!" Dass Ciara ihren Body aber auch mit den Babykilos liebt, zeigt sie nicht nur mit Schnappschüssen im Netz, sondern auch auf dem Red Carpet – bei den Screen Actors Guild Awards im Februar posierte die gebürtige Texanerin beispielsweise stolz in einem hautengen Latexkleid.

Ciara ist seit Anfang 2015 mit Russell Wilson (35) zusammen. Im Jahr darauf gaben sie sich das Jawort, 2017 durften sie sich über ihr erstes gemeinsames Kind freuen, Sienna Princess (6). Im Jahre 2020 kam ein Sohn namens Win Harrison dazu, im Dezember 2024 die kleine Amora. Aus der Beziehung mit dem Rapper Future (40) hat die Songwriterin zudem einen neunjährigen Sohn, Future Zahir Wilburn (9).

Getty Images Ciara bei den SAG Awards 2024

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren Kindern

