US-Schauspielerin Marla Adams ist mit 85 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Marla Adams ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Dies bestätigte Matt Kane, der Mediendirektor der Show "The Young and the Restless", in der die Schauspielerin mitgewirkt hatte, gegenüber Deadline. Sie schied bereits am Donnerstag in Los Angeles aus dem Leben. Woran der TV-Star starb, ist momentan noch nicht bekannt. Sie hinterlässt ihre beiden , Sohn Trip und Tochter Pam. Beide äußerten sich bisher noch nicht zum Tod ihrer geliebten Mutter.

Marla Adams begann ihre Schauspielkarriere in den 60er Jahren. Große Bekanntheit erlangte die in Ocean City geborene Hollywoodbekanntheit in dem CBS-Drama "The Young and the Restless". Ganze 37 Jahre stand die zweifache Mutter dafür vor der Kamera und verkörperte in der Seifenoper die Rolle der Dina Abbott Mergeron.

Für ihre Leistungen in der Show wurde Marla sogar mit einem Emmy Award belohnt. Diesen erhielt im Juni 2021 und freute sich total über diese besondere Ehre. In einem älteren Interview schwärmte sie von der Zeit bei "The Young and the Restless" und ließ durchblicken, dass der Charakter genau ihr Ding gewesen sei: "Von allen Rollen, die ich gespielt habe, von 'The Secret Storm' bis hin zum Broadway, war dies die erstaunlichste Rolle, die ich je spielen durfte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Marla Adams, Mai 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Marla Adams

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de