Zukunftsängste: Jacky Wruck macht PCOS-Diagnose öffentlich

Diese Offenbarung fiel ihr mit Sicherheit nicht leicht. Auf Social Media meldet sich Jacky Wruck (25) mit besorgniserregenden Neuigkeiten aus ihrem Privatleben bei ihren Fans. "Diagnose: PCO Polyzystisches Ovarialsyndrom. Mein Erscheinungsbild: Atypisch", schreibt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin in einem Video von sich auf Instagram. "Einige Frauen mit der Diagnose: Unerfüllter Kinderwunsch", fügt sie hinzu. Die Erkrankung scheint der Beauty große Sorgen zu bereiten – besonders was ihre familiäre Zukunft betrifft: "Was ist, wenn ich mal Kinder möchte?"

Scheinbar weiß das Model die Diagnose noch nicht richtig einzuschätzen. Momentan sei es "okay für mich", erklärt sie zu Beginn. Doch der Blick in die Zukunft lässt sie womöglich anders fühlen. "Aber was ist, wenn der Zeitpunkt kommt und ich Kinder bekommen möchte?", gibt sie ihre Sorge offen und ehrlich preis. Jacky bittet ihre Community um Rat. Einige hilfreiche Heilmittel, die bisher Besserung bewirkten, scheinen aktuell wirkungslos. Nun möchte die 25-Jährige wissen, was sie tun kann.

Mit dieser Diagnose ist Jacky nicht allein: Studien zufolge ist PCOS eine der häufigsten Hormonstörungen bei Frauen. Auch die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou (32) leidet am polyzystischen Ovarialsyndrom, wie sie einst im Interview mit Promiflash verriet. Aufgrund des gestörten Hormonhaushalts führe es oft zu Unfruchtbarkeit. "Ich habe mich davon aber nicht unterkriegen lassen und wir haben einfach weitergemacht", erklärte Eva damals. Mit Erfolg: Zwei Monate nachdem sie die Diagnose erhalten hatte, war sie schwanger. Im Juni 2021 erblickte der Nachwuchs von ihr und Ex-Freund Chris Broy (34) das Licht der Welt.

ActionPress Model Jacky Wruck, 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn

