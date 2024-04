So stylish setzt Ashley Tisdale ihre Babykugel in Szene!

Ashley Tisdale (38) zeigt ihren Babybauch! Die Schauspielerin verkündete Ende März, dass sie derzeit ihren zweiten Nachwuchs erwartet. Seitdem begeistert sie ihre Fans immer wieder mit niedlichen Fotos ihrer kugelrunden Körpermitte. So auch jetzt: Auf Instagram postet sie nun ihr Outfit des Tages. Ihre Babykugel setzt sie mit einem schwarzen Crop-Top gekonnt in Szene. Dazu kombiniert sie eine helle Jeans und eine beigefarbene Jacke. Außerdem entscheidet sie sich für schwarze Schuhe, eine dazu passende Handtasche und eine Sonnenbrille. "Die einzige Jeans, die mir jetzt noch passt", witzelt der "Hotel Zack & Cody"-Star in der Bildunterschrift.

Ihre Follower sind über den stylishen Schnappschuss ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, du bist so schön schwanger!", "Du siehst so süß aus" und "Du strahlst so sehr" sind nur einige der zahlreichen begeisterten Kommentare unter dem Beitrag. "Die absolut schönste Mama in spe", schwärmt ein weiterer Nutzer, während ein anderer scherzt: "Ich wünschte, ich hätte in meiner Schwangerschaft so toll ausgesehen wie du." Und auch das Outfit wird honoriert: "Die Jeans sieht toll aus."

Kurz nach der Bekanntgabe der erneuten Schwangerschaft verriet der Filmstar in einem TikTok-Clip, wie es ihm damit geht. Dabei gab Ashley zu, dass sie sich auch einige Sorgen macht. "Beim ersten Mal litt ich unter postpartalen Depressionen, und der Gedanke, noch ein Kind zu bekommen, machte mir definitiv Angst." Sie sei sehr nervös gewesen und habe auch Zweifel gehabt. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, kann ich das noch einmal machen? Schaffe ich das körperlich noch mal? Schaffe ich das mental noch mal?'", erklärte Ashley weiter. Schließlich konnte sie ihre Angst aber überwinden und freut sich nun sehr auf ihr Baby.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Ashleys Outfit? Ich finde es super! Es steht ihr total! Na ja, mein Fall ist es jetzt nicht so ganz... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de