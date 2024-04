"Trage Windeln": So schlecht geht es Christina Applegate

Die "Bad Moms"-Schauspielerin Christina Applegate (52) geht sehr offen mit ihrer Erkrankung an Multiple Sklerose um. In ihrem Podcast "MeSsy" gewährt sie regelmäßig intime Einblicke in die Folgen ihrer Krankheit. In der aktuellen Episode beweist die "Up All Night"-Darstellerin erneut ihren Mut. Denn mit ihrer Schauspielkollegin Jamie-Lynn Sigler (42) spricht sie ganz offen über eine schlimme Erfahrung. Vor einigen Wochen habe sich die Emmy-Preisträgerin mit einem Virus angesteckt. Wegen ihrer Vorerkrankung habe sie unter besonders schlimmen Symptomen gelitten. "Mir war so schwindlig. Mir war so schlecht. Ich konnte nicht essen", erinnert sich die TV-Bekanntheit. Besonders ihre Verdauung spiele seit der Infektion verrückt. Ehrlich gesteht sie den Zuhörern: "Ich trage seitdem Windeln."

In der Podcastfolge geht die Schauspielerin sehr ins Detail. Immer wieder lacht Christina, während sie von ihren Leiden erzählt. Für ihren humorvollen Umgang mit dem Thema gibt es anscheinend auch einen bestimmten Grund. "Ich mache diese Witze, weil ich sonst ersticke. Ich wäre sonst verloren", verdeutlicht die 52-Jährige. Sie befinde sich momentan einfach noch nicht an dem Punkt, an dem sie ihre neue Realität akzeptieren könne. Auf die Frage, ob das Leben mit der Krankheit für sie schon normal sei, findet sie deutliche Worte: "Nein, verdammt noch mal, absolut nicht!"

Für ihren offenen Umgang mit der Krankheit erhält die "Eine schrecklich nette Familie"-Bekanntheit von ihren Kollegen aus Hollywood viel Zuspruch. Das wurde unter anderem bei den diesjährigen Emmy Awards deutlich. Bei der Preisverleihung erschien die Podcasterin als Überraschungsgast. Gestützt von einem Gehstock und Schauspieler Anthony Anderson betrat Christina die Bühne. Ihren mutigen Auftritt würdigten die Gäste im Saal mit Standing Ovations!

Getty Images Christina Applegate bei ihrer Walk-of-Fame-Ehrung, 2022

Getty Images Christina Applegate und Anthony Anderson bei den Emmy Awards, Januar 2024

