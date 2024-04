Für dieses "Let's Dance"-Paar ist die Reise heute vorbei!

Die Tanzrunde bei Let's Dance wird immer kleiner. Heute ist es nach Show acht für Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) vorbei. Von der Jury bekam das Paar mit der Kombination aus ihrem Paartanz und Jurytanz insgesamt 21 Punkte – auch die Zuschauer konnten die beiden im Voting nicht retten. Damit sind Ann-Kathrin und Valentin nicht weiter und sie müssen sich unter Tränen von ihren Kollegen verabschieden. Zittern mussten neben dem ausgeschiedenen Duo auch Detlef D! Soost (53) mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (37). Ann-Kathrin selbst rechnete bereits mit ihrem Ausscheiden.

Gut lief es in der heutigen Sendung dafür für Sportmoderatorin Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36). Das Tanzpaar erzielte mit einem Quickstepp seine ersten 30 Punkte, womit sie es eine Runde weiter schaffen. In diese Riege schließen sich auch Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) an. Die beiden überzeugten auf ganzer Linie mit ihrem heißen Contemporary, wofür sie die Höchstleistung erhielten.

Zuschauer-Favoriten sind laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 26. April, 16:35 Uhr]: Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33). Insgesamt 306 von 1.116 Lesern wählten die beiden auf den ersten Platz. Zwar gab es für die beiden "nur" 29 Punkte – die Jury war durch und durch begeistert. "Du hast verstanden, was Tanzen ist", schwärmte Jurorin Motsi Mabuse (43). Jorge González (56) schloss sich an: "Das war wirklich wunderschön." Nächste Woche stehen die Magic Moments in Folge neun an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass das Ausscheiden der beiden bei "Let's Dance" verdient ist? Ja, für mich ist die Entscheidung in Ordnung. Nein, ich finde das nicht fair. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de