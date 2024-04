William deutet an: Prinzessin Kate vermisst ihre Arbeit!

Seit Beginn des Jahres zeigte sich Prinzessin Kate (42) nicht mehr der Öffentlichkeit. Jedoch schockierte sie mit einem Video, in dem sie ihre Krebserkrankung bekannt machte, die ganze Welt. Aktuell tut die Princess of Wales alles, um wieder gesund zu werden – dazu gehört auch eine Chemotherapie. Dass sie aktuell nicht ihrer Arbeit nachgehen kann, ist offenbar nicht leicht für sie. Ihr Mann Prinz William (41) deutet dazu laut OK! Magazine bei seinem Besuch in der St. Michael's Church of England High School an: "Es tut mir leid, dass Catherine nicht auch hier sein kann. Sie wäre gerne dabei gewesen."

Wie genau es Kate aktuell geht, weiß niemand so genau. In ihrem Statement auf Instagram hatte sie im März aber kämpferisch erklärt: "Ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge fokussiere, die mir helfen zu heilen." Wann genau sich die dreifache Mutter wieder öffentlich zeigen wird, lässt sich ebenfalls schwer einschätzen. Vor dem Bekanntwerden ihrer Diagnose hatte der Palast angedacht, dass sie beim Trooping the Colour, ihr Comeback feiern könnte. Ob das immer noch der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Kurz nachdem Kate ihr Leiden öffentlich gemacht hatte, erklärte der Kensington Palace, dass die 42-Jährige vorläufig nicht zurückkehren werde. "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt", erklärte damals ein Sprecher gegenüber People. An welcher Art von Krebs Kate leidet, ist nach wie vor unbekannt. Jedoch sei die Erkrankung während ihrer Bauchoperation im Januar entdeckt worden.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

