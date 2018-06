Verarbeitet Selena Gomez (25) mit diesen Szenen ihre Beziehung zu Justin Bieber (24)? Am Dienstag veröffentlichte die Sängerin das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Back to You". In dem Clip verknallt sie sich in einen Typen und brennt mit ihm durch. Das Liebesglück der beiden ist jedoch nicht von langer Dauer: Sel trennt sich von dem Unbekannten, nur um wenig später wieder mit ihm zusammenzukommen. Diese Achterbahnfahrt der Gefühle erinnert viele Fans der Chartstürmerin an ihre turbulente Partnerschaft mit dem Biebs. Die 25-Jährige selbst hat jedoch noch nicht bestätigt, dass ihr eigenes Liebesleben als Vorlage für das Video diente.



