Selena Gomez postet ein neues Knutsch-Pic mit ihrem Benny!

Selena Gomez (31) und Benny Blanco (36) machten ihre Liebe Ende vergangenen Jahres publik. Seither lassen die Sängerin und der Musikproduzent ihre Fans regelmäßig an ihrem Glück teilhaben. So auch jetzt: Die "Lose You To Love Me"-Interpretin teilt ein süßes Pärchenfoto in ihrer Instagram-Story: Der Schnappschuss zeigt das verliebte Paar bei einem leidenschaftlichen Kuss. Während die Texanerin ein rotes Kleid trägt und ihre Hand zärtlich in den Nacken ihres Liebsten legt, trägt der DJ einen blauen Anzug und legt seine Hand zärtlich auf Sels Arm.

Erst kürzlich gab ein Insider intime Einblicke in Selena und Bennys Beziehung. "Die beiden sind so unglaublich verliebt! Es ist eine sehr tiefe Beziehung, obwohl sie in New York ist und er in Kalifornien", verriet die anonyme Quelle im Gespräch mit People und fügt hinzu: "Dank Benny fühlt sie sich so besonders und begehrenswert. Die beiden versuchen, sich so oft wie möglich zu sehen. Selena fühlt sich von ihm besser behandelt als von jedem Mann davor. Er lässt sie richtig leuchten!"

Selena selbst schwärmte kürzlich in einem Interview mit Apple Music ebenfalls von ihrer neuen Beziehung. "Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert. Und ich denke, es ist wirklich schön, sich an jemanden anlehnen zu können, der die Welt, in der ich lebe, versteht", erzählte sie begeistert.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

