Wagen Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) doch noch einmal einen Beziehungsversuch? Als das Teenie-Traumpaar seiner Liebe vor einigen Monaten noch einmal eine Chance gab, waren die Fans der beiden hin und weg. Doch das Happy End hielt nur wenige Wochen: Danach verordneten sich die Musiker eine weitere Turtelpause. Der Kanadier hat die Hoffnung aber trotzdem noch nicht aufgegeben: Er glaubt sogar an ein Paarcomeback auf einem der glamourösesten Red Carpets der Welt!

Auf der Met Gala in New York treffen sich jährlich die erfolgreichsten Stars verschiedener Branchen. Dementsprechend groß ist das Medieninteresse an dem exklusiven Event. Wenn es nach Justin ginge, würden sich die Fotografen in diesem Jahr vor allem um ein Motiv reißen: seinen Paarauftritt mit Selena. Ein anonymer Vertrauter des Biebs verrät im im Hollywood Life-Interview: "Falls sie ihn fragen würde, ob er mit ihr zum Met Ball gehen möchte, würde er keine Sekunde zögern." Da die 25-Jährige ihren Ex vor wenigen Wochen aber um ein wenig Freiraum bat, müsse die Initiative für das Date bei der Met Gala von ihr kommen.

Laut des Insiders leide Justin derzeit heftig darunter, Selena nicht regelmäßig sehen zu können. "Er vermisst sie unglaublich! Er kann einfach nicht akzeptieren, dass ihre Beziehung zu Ende ist. Er betrachtet sie als seine Seelenverwandte, mit der er ein Leben lang zusammen sein will."

Splash News Justin Bieber

Anzeige

Adriana M. Barraza / WENN.com Selena Gomez und Justin Bieber im Jahr 2011

Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for InStyle Selena Gomez im Oktober 2017 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de