So lässig feiern Hailey und Justin Bieber auf dem Coachella

Justin (30) und Hailey Bieber (27) feierten das Wochenende auf dem Coachella-Festival – statt feiner Abendgarderobe nutzten sie das Musikevent für lässige Looks. Das Model teilt in seiner Instagram-Story ein Selfie, das es in einer blauen Oversized-Jacke zeigt. Dazu kombiniert Hailey gleich zwei Kopfbedeckungen: eine Cap und darüber ein Tuch in Leopardenoptik. Aufnahmen von Paparazzi zeigen, dass ihr Gatte sich für ein ähnlich entspanntes Outfit entschied. Fotografen lichteten ihn in einer Kombi aus Sweater und Baggyhose ab. Doch die beiden waren nicht nur als Gäste auf dem Festival – Justin stand sogar für einen Auftritt mit auf der Bühne.

Der Sänger unterstützte die Sänger Tems (28) und Wizkid (33) als Überraschungsgast bei ihrer Performance. Hailey hält den Moment in einem Video-Clip im Netz fest und kommentiert ihn mit den Worten "Oh hey Baby". Als Fan im Publikum feiert sie nicht nur ihren Liebsten, sondern auch ihre BFF Justine Skye (28), die ihren eigenen Auftritt nach Justin rockte. Nachdem sich alle auf der Bühne und in der Menge ausgetobt hatten, zog die Truppe anschließend weiter über das Festivalgelände, wie die Fotos zeigen.

Mit dem gemeinsamen Coachellabesuch trotzen Justin und Hailey den aktuellen Trennungsgerüchten. In den letzten Monaten häuften sich die Nachrichten bezüglich einer möglichen Liebeskrise – kürzlich war sogar von einer räumlichen Trennung die Rede. "Niemand ist ausgezogen, aber sie verbringen gelegentlich Zeit getrennt voneinander, indem sie bei Familienmitgliedern und Freunden wohnen. Ihr großes Interesse besteht aber darin, zusammenzubleiben", plauderte ein Insider gegenüber People aus. Gemeinsame Konzertbesuche und Kuscheleinheiten auf dem Festival zeigen das Paar jetzt wieder in intimen Momenten.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Coachella Festival April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin Bieber, Coachella Festival April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Outfitwahl von Justin und Hailey Bieber? Ich mag den Festivallook der beiden! Das ist mir ein bisschen zu lässig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de