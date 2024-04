Turtelnd beim Coachella: Justin Bieber beschützt Hailey!

Kommt Justin Biebers (30) beschützende Ader etwa auf dem Coachella-Festival zum Vorschein? Das meint zumindest Judi James zu erkennen, die Expertin für Körpersprache ist. Sie stützt sich auf Videomaterial des Musikers und seiner Partnerin Hailey Bieber (27). Gegenüber Mirror verrät sie: "Es zeigt eine andere Seite ihrer Beziehung in Bezug auf die Dynamik ihrer Körpersprache. Wir sehen das Paar in der Öffentlichkeit oft eisig oder mürrisch. Normalerweise ist Hailey der selbstbewusstere Part, während Justin hinter ihr geht und sich vor der Kamera versteckt." Auf der Veranstaltung habe der Sänger jedoch ein verändertes Verhalten gezeigt. Judi erläutert: "In diesem Fall ist es Justin, der seinen Arm um Hailey gelegt hat und beschützend aussieht. Er ist darauf bedacht, ein paar nonverbale romantische Signale zu senden."

Den Hintergrund ihrer Beobachtung bildet die Aufnahme eines Fans, auf der der 30-Jährige und seine Liebste zu sehen sind. In dieser turtelt das Paar superverliebt auf dem Musikfestival. Unter anderem berührt der Ex von Selena Gomez (31) liebevoll den Kopf seiner Hailey. "Justin streichelt ihren Kopf in kleinen Kreisen mit seinen Fingerspitzen. [...] Er erhält von Hailey ein Signal der Zustimmung und Wertschätzung für diese sehr zärtliche Berührung", merkt die Expertin an und fügt hinzu: "Es ist umso bezaubernder, weil es nicht vor Pressekameras aufgeführt wurde."

Ob diese Aufnahmen die Kritiker verstummen lassen? Bereits seit den Anfängen ihrer Beziehung müssen der "Never Say Never"-Interpret und die 27-Jährige heftige Spekulationen über sich ergehen lassen. Es kursierten nämlich vermehrt wilde Gerüchte über eine angebliche Affäre, eine mögliche Scheidung oder beispielsweise eine räumliche Trennung des Paares. Bisher dementierten Justin und Hailey die Gerüchte jedoch vehement.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2023

ActionPress Justin und Hailey Bieber im Dezember 2022 in New York

