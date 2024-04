Kritik nach Nierenspende: So geht Francia Raisa damit um

Francia Raisa (35) will sich nicht mit Hatern beschäftigen. Die Schauspielerin spendete ihrer Freundin Selena Gomez (31) im Jahre 2017 eine Niere. Trotz dieser großen Liebesgeste wurde die US-Amerikanerin stark kritisiert. Im Podcast "The Art of Kindness" räumt sie nun mit Spekulationen auf: "[Die Nierenspende] war definitiv eine persönliche Entscheidung. Es war definitiv nur ein Akt der Freundlichkeit, egal, was die Gerüchte sagen." Der Hass, den sie deshalb erfahren hat, kümmere sie nicht. "Manchmal brauchen die Leute eine Ablenkung von ihrem eigenen Leben. Wenn ich diese Ablenkung bin, dann muss ich wohl einfach dankbar sein, dass sich die Leute für meine Gefühle interessieren", betont die "Grown-ish"-Darstellerin.

In den vergangenen Jahren hat sich das Verhältnis zwischen Selena und der 35-Jährigen etwas verändert. Es wurde viel gemunkelt, dass sich die beiden wegen der Nierenspende gestritten haben. Doch dem war nicht so. "Wir mussten uns auf unsere eigene Reise begeben, um zu wachsen", erklärte Francia Extra TV und betonte dazu: "Es hatte nichts mit der Niere zu tun. Ich habe in meiner Kindheit viel durchgemacht. [...] Sie war so eine große Unterstützung bei alldem."

Die zwei Freundinnen hatten eine ziemlich lange Zeit kaum Kontakt. "Wir hatten seit sechs Jahren nicht mehr viel miteinander gesprochen. Besonders im letzten Jahr haben wir überhaupt nicht mehr viel miteinander geredet", gab Francia im Dezember 2023 gegenüber USA Today zu. Selena habe sich ihr dann von selbst wieder angenähert: "Es ist nichts vorgefallen, und wenn man uns beide fragt, wissen wir nicht, was passiert ist, aber wir brauchten diese Zeit der Trennung. Wenn man dann wieder zusammenkommt, ist man ein besserer Mensch."

selenagomez Selena Gomez und Francia Raisa

selenagomez Selena Gomez und Francia Raisa

