Hailey und Justin Bieber turteln verliebt auf dem Coachella!

Ist doch alles in Ordnung? Obwohl viele negative Gerüchte über die Ehe von Hailey (27) und Justin Bieber (30) im Umlauf sind, wurden sie beim Coachella-Konzert gesichtet. Auf Aufnahmen, die Page Six vorliegen, genießen sie zusammen das Konzert von Lana Del Rey (38). Fans beobachteten, wie sie Zärtlichkeiten austauschten: Total verliebt kuschelten sie miteinander – und Justin wurde sogar dabei erwischt, wie er Haileys Kopf liebevoll streichelte, bevor er ihr einen Kuss auf die Stirn gab!

Bevor sie das Abendprogramm des Festivals mit den Auftritten von Lana und Billie Eilish (22) besuchten, war Hailey tagsüber mit ihrem Beauty-Stand beschäftigt. Derzeit versucht sie nämlich, ihre Brand Rhode Beauty auf dem Festival zu vermarkten. Laut Just Jared vertrat sich der Sänger in der Zwischenzeit die Beine und wurde erstmals seit langem wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Er trug dabei ein lockeres weißes Poloshirt, kombiniert mit schwarzen Jeans-Shorts und einer grünen Kappe, die er lässig verkehrt herum trug.

Laut einem Insider, der sich gegenüber People geäußert haben soll, verbringen Hailey und Justin aktuell eigentlich nicht mehr so viel Zeit miteinander. "Niemand ist ausgezogen, aber sie verbringen gelegentlich Zeit getrennt, indem sie bei Familienmitgliedern und Freunden wohnen. Ihr großes Interesse besteht jedoch darin, zusammenzubleiben", erklärt die Quelle. Ein anderer Informant berichtete jedoch auch: "Es gibt keine Scheidung, und es steckt kein Fünkchen Wahrheit hinter dem Gerede."

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger, und Hailey Bieber, Model

MEGA Justin Bieber und Hailey Bieber

