Schlabber-Look: Rutscht Justin Biebers Hose etwa runter?

Justin Bieber (30) scheint es besonders gemütlich zu mögen – zumindest, was seine Kleidung betrifft! Das lassen aktuelle Fotos vermuten, die Mirror vorliegen. Auf diesen ist der Sänger zu sehen, der eine ziemlich tief sitzende graue Jogginghose trägt. Zudem sieht es so aus, als habe der Musiker eine weitere Hose darunter an. Seinen außergewöhnlichen Look kombiniert er mit großen Plüschschlappen und einem weiten cremefarbenen Hoodie, unter dem ein weißes Shirt hervorlugt. Außerdem versteckt der Musiker seine Haare unter einer dunklen Basecap und erscheint unrasiert.

Was seine Fans wohl von diesem eher fragwürdigen Outfit halten? Diese machten sich nämlich zuletzt Sorgen um den 30-Jährigen. Grund war sein Erscheinungsbild während einer Performance auf dem Coachella-Festival. "Warum sieht er so obdachlos aus?", fragte ein Nutzer in der Kommentarspalte eines Instagram-Posts von Justin. Ein weiterer User merkte an: "Ich glaube nicht mehr, dass das er ist. Er ist nur noch eine Hülle dessen, wer er einmal war. Das sollte uns alle traurig machen!"

Auf den aktuellen Bildern war der "Peaches"-Interpret übrigens nicht in Begleitung seiner Ehefrau Hailey Bieber (27) zu sehen. Mit dieser wurde er erst vor wenigen Tagen auf dem Musikfestival gesichtet, wo beide miteinander kuschelten und sehr verliebt wirkten. Dies löste insbesondere bei Fans des Paars eine regelrechte Euphorie aus. Zuvor waren Schlagzeilen kursiert, die von räumlicher Trennung, Scheidung oder anderen angeblichen Dramen berichteten. "Justin und Hailey sind Seelenverwandte! Ist mir egal, was alle anderen sagen!", schwärmte ein Bewunderer beispielsweise unter einem Social-Media-Beitrag des ehemaligen Partners von Selena Gomez (31).

Instagram / haileybieber Justin Bieber, Coachella Festival April 2024

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger, und Hailey Bieber, Model

