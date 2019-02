Die glamouröseste Nacht des Filmjahres steht bevor! Am kommenden Sonntag finden die 91. Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Die Nominierten suchen sicherlich bereits seit Monaten nach dem elegantesten Outfit, dem wertvollsten Schmuck und kümmern sich um ein makelloses Aussehen für das besondere Event. Allerdings greifen die Hollywoodstars dieses Jahr zu ganz bizarren Beauty-Methoden: Penis-Gesichtsbehandlungen und Co. stehen hier auf dem Schönheits-Programm.

Nur noch wenige Tage sind es bis zur alljährlichen Verleihung des Goldjungen. Die Promielite Hollywoods will bei dieser Großveranstaltung ein perfektes Erscheinungsbild abliefern. Außer dem perfekten Dress oder auffälligen Accessoires wollen sie vor allem mit einer glänzenden, jungen Haut strahlen. Dafür unterziehen sich Sandra Bullock (54) und Cate Blanchett (49) laut dem britischem Mirror sogar einer Penis-Gesichtsbehandlung. Das Pflegeprodukt wird aus den Stammzellen der Vorhaut von Neugeborenen aus Südkorea hergestellt und ist für umgerechnet fast 600 Euro nicht gerade billig. Das besondere Anti-Aging-Serum soll die Haut der Stars jünger wirken lassen.

Während die einen spezielle Treatments vornehmen lassen, benutzen die anderen Stiersperma als Conditioner. Die proteinreiche Samenflüssigkeit soll den Haaren Volumen verleihen und verspricht einen glänzenden Auftritt. Stars wie Drew Barrymore (44) und Gwyneth Paltrow (46) schwören laut dem Bericht stattdessen auf Schlangengift gegen Fältchen.

Carlo Allegri/Getty Images Die Oscar-Trophäe

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images Sandra Bullock bei der Premiere zu "Oceans 8"

Nate Beckett / Getty Images Schauspielerin Cate Blanchett bei der Premiere von "Thor: Ragnarok"

