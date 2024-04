Wendy Williams fordert von Ex Unterhaltszahlungen zurück

Wendy Williams (59) und ihr Ex-Mann ziehen erneut vor Gericht. Die Moderatorin war von 1997 bis 2019 mit Kevin Hunter (51) verheiratet. Seit der Scheidung hat der US-Amerikaner Anspruch auf Unterhaltsgeld. Laut einer Klage, die beim Superior Court of New Jersey eingereicht wurde und People vorliegt, verlangt Wendys rechtlicher Vormund Sabrina Morrissey nun jedoch, dass Kevin rund 112.500 US-Dollar (104.850 Euro) an Unterhaltszahlungen zurückzahlt. Er sei drei Monate lang "überbezahlt" worden und habe sich so an dem Vermögen seine Ex-Frau "bereichert."

Vor wenigen Monaten behauptete Kevin noch, dass er schon länger überhaupt keine Zahlungen mehr von der Talkshow-Moderatorin bekommen habe. Er sei seit 2022 nicht mehr bezahlt worden – seit die 59-Jährige einen gesetzlichen Vormund hat. "Ich bin auf die Abfindung angewiesen, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können", erklärte der 51-Jährige laut The US Sun vor Gericht.

Wendy bekam einen gesetzlichen und finanziellen Vormund, da sie im Jahre 2022 mit starken psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Sabrina Morrissey ist seither für die TV-Bekanntheit verantwortlich und musste schon einige Klagen vor Gericht bringen. Nicht nur mit Kevin stritt sie sich, sondern auch mit einer Produktionsfirma, die eine Doku über Wendy rausbringen wollte. Sie reichte laut Deadline Klage ein, da die Reportage "Where is Wendy Williams?" die TV-Bekanntheit in "einer extrem erniedrigenden und würdelosen Art und Weise porträtiert, fälschlicherweise behauptet, dass sie 'pleite' sei und grausam andeutet, dass ihr desorientiertes Verhalten auf Drogenmissbrauch und Rauschzustände zurückzuführen wäre."

Wendy Williams, 2018

Wendy Williams, Moderatorin

