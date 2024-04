Sydney Sweeney und ihr Verlobter Jonathan turteln verliebt

Sydney Sweeney (26) und Jonathan Davino zeigen der Welt, wie verliebt sie immer noch ineinander sind. Am Donnerstag erwischten Paparazzi das Paar am LAX Flughafen in Los Angeles. Die Anwesenheit der Fotografen schien der Schauspielerin und dem Filmproduzenten absolut nichts auszumachen. Auf den Fotos, die Just Jared vorliegen, strahlen die beiden bis über beide Ohren. Ganz der Gentleman half Jonathan der Euphoria-Darstellerin beim Transport ihres Koffers. Zudem legte er immer wieder liebevoll die Hände um seine Verlobte.

Obwohl es bei Sydney und Jonathan aktuell sehr gut zu laufen scheint – mit ihrer Hochzeit wollen sich die beiden noch Zeit lassen. In einem Gespräch mit Entertainment Tonight verriet die 26-Jährige, dass sie bisher noch kein Datum für die Trauung habe. "Ich bin so hart am Arbeiten. Ich bin ein Workaholic und ich liebe es", begründete sie die Entscheidung. Sie und ihr Liebster seien beide voll und ganz in diverse Projekte vertieft. In der Vergangenheit arbeiteten die zwei auch gerne mal zusammen. Unter anderem waren beide ausführende Produzenten für die Liebeskomödie "Wo die Lüge hinfällt". "Ich denke, es ist unglaublich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man im Geschäft sein möchte. Es ist toll, jemanden zu haben, der einen anfeuert und der das, was man tut, voll und ganz unterstützt", schwärmte sie im Interview.

Sydney und Jonathan sind seit knapp acht Jahren zusammen. Das erste Mal hatten sich die beiden im Oktober 2018 in der Öffentlichkeit gezeigt. Vier Jahre später wagte das Paar den nächsten Schritt und verlobte sich. Die Verlobungs-News wurden publik, nachdem Paparazzi Sydney mit einem verdächtigen Diamantring am Finger erwischt hatten.

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

