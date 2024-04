30 Punkte: Jana Wosnitza rockt das "Let's Dance"-Parkett!

Jana Wosnitza (30) darf jubeln! Die Sportmoderatorin liefert in der achten Folge von Let's Dance einen Hammer-Auftritt ab. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov (36) legt sie einen flotten Quickstepp auf das Studioparkett. Und das wird von der Jury gleich dreifach top belohnt – 30 Punkte gibt es von ihnen. "Großes Kino", schwärmt beispielsweise der sonst eher strenge Joachim Llambi (59). Auch Jorge González (56) und Motsi Mabuse (43) sind total auf dem Häuschen. "Deine Technik war spitze", merkt die Powerfrau begeistert an.

Auf X loben die Fans Jana ebenfalls über den grünen Klee. "Die 30 Punkte sind absolut verdient", schwärmt beispielsweise ein User. Für die ehemalige Moderatorin vom "Sport1 Doppelpass" ist es das erste Mal, dass sie gleich 30 Pünktchen absahnt. In Show fünf hatte sie bereits an der Marke gekratzt und sackte hervorragende 29 Punkte ein.

Mit ihren 30 Punkten hat Jana schon mal gut vorgelegt! Kann sie das später noch ausbauen? In der achten Folge der beliebten Tanzshow steht nämlich auch noch der Jury-Tanz auf dem Programm. Die 30-Jährige ist in Team Motsi – zusammen mit Gabriel Kelly (22) und seiner Partnerin Malika Dzumaev (33), die am heutigen Abend 29 Punkte ergatterten.

Instagram / janawosnitza Jana Wosnitza, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

