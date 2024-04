Im Prozess: Katie Price erscheint wieder nicht vor Gericht

Eigentlich hätte sich Katie Price (45) heute vor Gericht verantworten müssen. Der Grund: Das ehemalige Model hat Steuerschulden in Höhe von umgerechnet 890.000 Euro. Doch wie The Sun jetzt berichtet, ließ Katie den Gerichtstermin, bei dem sie eigentlich Aussagen über ihre Finanzen hätte treffen sollen, platzen. Dem Medium zufolge wurde zu Beginn der Verhandlung bekannt, dass die fünffache Mutter ihren Anwälten vor weniger als 24 Stunden mitgeteilt hatte, dass sie nicht erscheinen könne – der Grund hierfür ist bis dato nicht bekannt. "Wir befinden uns daher in einer sehr ernsten Situation. Sie kann wegen Missachtung des Gerichts angeklagt, inhaftiert oder zu einer Geldstrafe verurteilt werden oder es kann ein Haftbefehl gegen sie erlassen werden", betonte zudem ein Anwalt. Welche Konsequenzen Katie jetzt drohen, ist bislang nicht bekannt.

Medienberichten zufolge könnte die Ex von Peter Andre (51) im schlimmsten Fall ihre Besitztümer verlieren. Im Februar statteten sogar schon Gerichtsvollzieher Katie einen Besuch ab und beschlagnahmten fünf ihrer acht Fahrzeuge. Ein großes Problem scheint das für die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin aber nicht zu sein: Sie plant trotz der Vorkommnisse bereits eine neue Investition! Wie das Medium bereits berichtete, möchte Katie ein Haus in Wakefield für knapp 2,9 Millionen Euro erwerben. "Wie das angesichts ihrer finanziellen Probleme funktionieren soll, ist ein Rätsel, aber sie hat es sich in den Kopf gesetzt", erklärte ein Insider zudem.

Dass Katie mit ihrem Fehlverhalten für Schlagzeilen sorgt, ist allerdings nicht das erste Mal: Schon im vergangenen Monat schwänzte sie einen Gerichtstermin, nachdem sie trotz Fahrverbots am Steuer erwischt wurde. "Ich bin im Moment so ausgelaugt. Ich war mental einfach nicht in der Lage, zu der Gerichtsverhandlung zu gehen", erzählte die 45-Jährige daraufhin in ihrem Podcast "The Katie Price Show" und führte zudem aus: "Es gibt einen Lieferengpass für meine ADHS-Medikamente, sodass ich momentan ohne auskommen muss." Das Gericht nahm nach ihren Angaben jedoch keine Rücksicht darauf.

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

