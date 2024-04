Twenty-One-Pilots-Star Tyler Joseph ist erneut Papa geworden

Tyler Joseph (35) ist zum dritten Mal Vater geworden! Das gibt das Twenty-One-Pilots-Bandmitglied nun auf X bekannt. Der Sänger teilt einen süßen Schnappschuss, der ihn und seine zwei Töchter Rosie und Junie mit dem jüngsten Familienmitglied im Krankenhaus zeigt. "Außerdem hat Jenna unseren Sohn bekommen. Sein Name ist Tommy", schreibt Tyler. Der Name hat für den Musiker eine große Bedeutung. In den Kommentaren unter seinem Post erklärt er, dass sein Großonkel bereits diesen Namen trug.

Auch bei den Fans scheint der Name sehr gut anzukommen. "Das ist wunderschön, Tyler. Ich bin sicher, er [dein Großonkel] fühlt sich sehr geehrt, einen Namensvetter zu haben", schreibt beispielsweise ein Fan. "Was für ein toller Name! Und die Bedeutung dahinter macht ihn noch schöner", findet auch ein weiterer Follower. Des Weiteren erhält der "Stressed Out"-Interpret zahlreiche Glückwünsche zur erneuten Vaterschaft. Unter anderem sind Kommentare wie "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch! Genießt die Kennenlernzeit" oder "Oh wie schön! Alles Gute für eure kleine Familie. Die ersten Tage ist immer die schönste Zeit" zu lesen.

Im vergangenen Dezember hatte Tyler bekannt gegeben, dass er und seine Frau Jenna ihr drittes Kind erwarten. Auf Instagram teilte der 35-Jährige einen niedlichen Familienschnappschuss, auf dem seine Liebste stolz ihren Babybauch präsentierte. "Frohe Weihnachten von den Josephs – von uns fünf", betitelte er die Aufnahme. Dahinter fügte er verheißungsvoll einen Zwinker-Smiley hinzu.

