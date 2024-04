"Prominent getrennt"-Nico hat keine Lust mehr auf die Girls

Nico Legat (26) hat es sich bei Prominent getrennt wohl anders überlegt! Kurz nach seinem Einzug in die Villa der Verflossenen fiel der Promispross mit seinem negativen Verhalten auf: Nachdem er einige Drinks intus hatte, bekundete er unverblümt das Interesse an anderen Mitkandidatinnen – doch das scheint nun der Vergangenheit anzugehören! "Die sind mir alle auch zu langweilig, die sind hier alle so vernünftig", macht der Sohn von Thorsten Legat (55) gegenüber seinem Konkurrenten Tommy Pedroni deutlich. Später im Interview ergänzt er außerdem frustriert: "Die haben alle ein bisschen einen Stock im Arsch – ich weiß nicht, was mit denen hier los ist." Für Nico verhalten sich seine Mitkandidatinnen, als wären "wir hier alle frisch verliebt oder im Sommerhaus". Muss der 26-Jährige nun etwa auf einen kleinen "Prominent getrennt"-Flirt verzichten?

Bei Melina und Co. kam Nicos Offensive so oder so nicht gut an. "Ich habe einen gewissen Space, da hast du nicht hinzugehen – und das finde ich schwierig", gab die ehemalige Love Island-Bekanntheit zu, als Nico den Kontakt zu ihr suchte. Und auch seiner Ex Sarah Liebich ging das Verhalten des Ex-The 50-Teilnehmers ordentlich gegen den Strich. "Das zu sehen, war [...] purer Fremdscham", erklärte die Content Creatorin im Interview mit Promiflash und ergänzte außerdem: "Ich habe ihn an diesem Abend einfach so gut vermieden, wie es nur ging."

Nico und Sarah waren über zwei Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie bei Temptation Island ihre Liebe testeten – und scheiterten: Der Realitystar ging seiner damaligen Freundin vor laufenden Kameras mit der Verführerin Siria fremd. Dennoch wagte es Sarah noch einmal mit ihrem Ex vor die Kamera. "Das ausschlaggebende Argument, hier teilzunehmen [ist], dass ich eben nicht nur die betrogene Ex von irgendeinem Z-Promi-Söhnchen bin", erklärte sie bereits in einer vergangenen Folge von "Prominent getrennt".

Anzeige Anzeige

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Nicos Aussage? Das geht echt gar nicht! Na ja, so schlimm finde ich es nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de