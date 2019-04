Über ein Jahr mussten Fans der Fantasy-Serie Game of Thrones auf die finale Staffel warten. Seit zwei Wochen ist es endlich soweit und es liefen bereits zwei Folgen. Der Kampf um den eisernen Thron geht also in die heiße Phase. Bereits vor der Ausstrahlung machten verschiedenste Theorien um das Serien-Ende im Netz die Runde. Doch haben die GoT-Macher in der zweiten Folge der achten Staffel vielleicht schon selbst den Ausgang der Serie angedeutet?

+++Achtung, Spoiler!+++

Daenerys Targaryen-Darstellerin Emilia Clarke (32), sollte eigentlich als rechtmäßige Herrscherin der sieben Königslande den eisernen Thron besteigen. Doch in Folge zwei des Staffelfinales kommt alles ganz anders. Jon Snow (Kit Harington, 32) muss seiner geliebten Daenerys mitteilen, dass er kein Bastard ist, sondern der wahre Erbe: Aegon Targaryen. Kurz vor dieser Szene wurde ein Lied angestimmt. In Verbindung mit Jons Offenbarung, könnte man nun vermuten: Für seine Liebe wird er auf den Thron verzichten!

Podrick gab vor versammelter Mannschaft das Lied "Jenny's Song" zum Besten. In diesem wird von einer Frau namens Jenny of Oldstones, der einstigen Frau von Duncan Targaryen, gesungen. Die Wahl dieser Frau als Gattin missfiel vor allem Duncans Vater Aegon, der ihn lieber mit einer Baratheon-Tochter verheiratet hätte. Doch sein Sohn entschied sich gegen die Krone und für die Liebe. Wird Jon ebenfalls mit dem Herzen entscheiden und Daenerys den Vortritt lassen?

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

Anzeige

United Archives GmbH / Actionpress Emilia Clarke in "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke und Kit Harington bei den Golden Globe Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de