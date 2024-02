Darum geht es in dem neuen Spin-off von "Game of Thrones"

Game of Thrones-Fans aufgepasst! Seit 2011 ziehen die sieben Königslande auf dem Kontinent Westeros die Zuschauer in seinen Bann. Während sich die Ursprungs-Serie in weiten Teilen um die Mutter der Drachen Daenerys Targaryen dreht, handelt das erste Prequel House Of The Dragon von dem Leben der Prinzessin Rhaenyra Targaryen. Demnächst dürfen sich die Fans auf eine weitere Spin-off-Produktion freuen: Darum geht es in dem neuen Ableger von "Game of Thrones"!

Die Fortsetzung aus der Feder von Mattson Tomlin soll laut Daily Mail von der Eroberung Westeros durch Aegon Targaryen handeln. Zusammen mit seinen Schwestern Rhaenys und Visenya legte der Drachenreiter den Grundstein für die fast 300 Jahre andauernde Herrschaft seiner Familie. Aegon war der erste König von Königsmund – er erschuf den eisernen Thron, rief den kleinen Rat ins Leben und ernannte die erste Hand des Königs.

Auf einen Charakter werden die Fans in der neuen Serie allerdings verzichten müssen – Emilia Clarke (37) hat eine ganz klare Meinung zu der Geschichte ihrer Filmfigur Daenerys: "Ich finde, sie hatte so eine gute Geschichte. Ich glaube nicht, dass da irgendwas auf der Strecke geblieben ist." Eine Rückkehr in ihre einstige Rolle schließt die Schauspielerin aus.

Emilia Clarke und Iain Glen, Schauspieler

Milly Alcock im Dezember 2019

Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

