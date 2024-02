"Westeros nach Windsor": Prinz William ehrt Emilia Clarke

Bereits am vergangenen Sonntag traf Prinz William (41) bei den BAFTA-Awards einige Größen der Filmbranche: Erstmals spazierte der britische Kronprinz alleine über den roten Teppich – seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) erholt sich nach wie vor von der vor wenigen Wochen durchgeführten Operation am Bauch. Doch auch ohne sie glänzte der Royal in einem schicken Samt-Jackett neben Berühmtheiten wie Cate Blanchett (54) oder Phoebe Dynevor (28). Nach der Filmverleihung begegnet William nun einem weiteren Star aus der Filmbranche!

Der älteste Sohn von König Charles (75) empfängt die Game of Thrones-Berühmtheit Emilia Clarke (37) zusammen mit ihrer Mutter auf Schloss Windsor. Dort überreicht William dem Mutter-Tochter-Duo den Orden des britischen Weltreichs für deren Engagement für Menschen mit Hirnverletzungen. Auf dem Instagram-Profil des Prinzen ist ein Video-Beitrag zu sehen, der die Verleihung zeigt. "Von Westeros nach Windsor, es ist mir eine große Freude, Emilia Clarke und ihrer Mutter Jennifer heute die Orden für ihre Wohltätigkeitsarbeit mit SameYou zu überreichen, die sich für die Genesung von Menschen mit Hirnverletzungen einsetzt", lautet die Überschrift des Posts.

Aufgrund der Krebs-Diagnose seines Vaters und des gesundheitlichen Zustands seiner Frau muss William derzeit viele royale Aufgaben übernehmen. König Charles wollte genau das allerdings nicht. "Er wollte seine Kinder immer davor bewahren, diesen Druck zu früh zu bekommen, und das wird auch so bleiben", äußerte sich ein Insider gegenüber People. Daher soll der 41-Jährige nicht alle Verpflichtungen übernehmen.

Getty Images Prinz William bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Emilia Clarke und Jennifer Clarke, Windsor Castle 2024

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

