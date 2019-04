Wer wird am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen? Diese Frage dürften sich zurzeit wohl alle Game of Thrones-Fans stellen. Am 15. April startet die finale Staffel des Fantasy-Epos – und damit hat nicht nur die Erfolgsshow, sondern auch das ewige Rätselraten der Fans ein Ende. Im Netz wird hingegen schon seit Jahren heftig darüber diskutiert und spekuliert, wie der Kampf um den Thron ausgehen könnte. Promiflash zeigt euch noch einmal die drei verbreitetsten Fan-Theorien zum Show-Finale!

Achtung, Spoiler!

1. Daenerys und Jon heiraten

Dieses Ende würde wohl viele Zuschauer-Herzen höherschlagen lassen. Schon früh haben die Fans spekuliert, dass sich Jon Schnee (gespielt von Kit Harington, 32) und Daenerys Targaryen (gespielt von Emilia Clarke, 32) irgendwann verbünden werden. Seit Staffel sieben ist allerdings endgültig klar: Die Mutter der Drachen und der König aus dem Norden sind weit mehr als nur Verbündete. Dass sie zusammen den Eisernen Thron erobern, die Weißen Wanderer besiegen und später auch noch heiraten könnten, wirkt daher alles andere als abwegig – obwohl so ein Happy End doch ein bisschen untypisch für "Game of Thrones" wäre.

2. Jaime tötet Cersei

Diese Theorie geht zurück auf den Anfang von Staffel fünf. Dort bekommt eine blutjunge Cersei Lannister (gespielt von Lena Headey, 45) eine Prophezeiung, in der es heißt, dass all ihre Kinder sterben werden – diese ist in der vergangenen Staffel in Erfüllung gegangen. In der Weissagung heißt es aber auch, dass ihr jüngerer Bruder sie eines Tages töten wird. Die meisten Fans dachten dabei sofort – wie Cersei selbst wahrscheinlich auch – an ihren jüngsten Bruder Tyrion (gespielt von Peter Dinklage, 49). Manchen "Game of Thrones"-Detektiven ist allerdings aufgefallen, dass die Königin noch einen zweiten kleinen Bruder hat: Ihr Zwillingsbruder Jaime (gespielt von Nikolaj Coster-Waldau, 48) ist ein paar Minuten nach ihr auf die Welt gekommen. Seit der vergangenen Staffel wäre so ein Ausgang auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Schließlich fing die einst so große – oder eben viel zu große – Geschwisterliebe langsam an zu bröckeln.

3. Bran ist an allem schuld

Bran Stark (gespielt von Isaac Hempstead-Wright, 20) hat in den vergangenen Staffeln immer mehr Fähigkeiten bekommen. Dazu gehört auch, dass er die Vergangenheit beeinflussen kann. Viele Fans sind sich daher sicher: Am Ende stellt sich heraus, dass Bran die Ereignisse in "Game of Thrones" überhaupt erst in Gang gesetzt hat – und zwar aus Versehen. Er soll mit seinen Kräften in die Vergangenheit gereist sein und dort einiges beeinflusst haben, was letztendlich schwere Folgen hatte. Laut einer Theorie soll Bran zum Beispiel den verrückten König – der noch vor den Ereignissen in der ersten Staffel von König Robert gestürzt wurde – überhaupt erst verrückt gemacht haben. Andere "Game of Thrones"-Liebhaber gehen sogar davon aus, dass Bran durch seine Fähigkeiten selbst zum gefürchteten Nachtkönig geworden ist, der nun mit seinen Weißen Wanderern Westeros terrorisiert.

Getty Images Emilia Clarke und Kit Harington bei den Golden Globe Awards 2018

Anzeige

WENN Nikolaj Coster-Waldau als Jaime Lannister und Lena Headey als Cersei Lannister in "Game of Thrones"

Anzeige

WENN Isaac Hempstead-Wright als Bran Stark und Max von Sydow in "Game of Thrones"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de