GoT-Reunion: Kit Harington und Sophie Turner in Horrorfilm

Game of Thrones-Fans haben Grund zur Freude! Die Fantasy-Serie gehört zu den erfolgreichsten überhaupt. Doch 2019 hieß es Abschied nehmen – das Format endete nach acht Staffeln. Es folgte ein fast genauso erfolgreiches Spin-off namens House Of The Dragon. Doch der Cast von GoT scheint bis heute eng verbunden zu sein. Und jetzt kommt es endlich zu einer Reunion auf der Leinwand: Kit Harington (37) und Sophie Turner (27) stehen zusammen vor der Kamera.

Wie Deadline berichtet, steht der Gothic-Horrorfilm "The Dreadfull" in den Startlöchern. Mit im Hauptcast sind Sophie und Kit. Die Sansa-Stark-Darstellerin schlüpft in die Rolle der Anne, die am Rande der Gesellschaft ums Überleben kämpft. Das Treffen mit einem Mann aus ihrer Vergangenheit – gespielt von Kit – löst eine Kette unheimlicher Ereignisse aus. Im Netz meldet Sophie sich bereits zu Wort und schwärmt: "Ich meine, wir konnten nicht nicht wieder miteinander abhängen."

Aber auch das "Game of Thrones"-Universum ist noch nicht fertig. Derzeit soll ein weiteres Spin-off in Planung sein. Dieses soll ganz zu den Anfängen der Familie Targaryen zurückgehen. Die Hauptfiguren sind die Geschwister Aegon, Rhaenys und Visenya. Aegon war Begründer der Dynastie der Drachenreiter in Westeros und der König, der den berühmten eisernen Thron schmiedete. Zur Besetzung und Produktion ist aber noch kaum etwas bekannt.

