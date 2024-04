Kit Harington bestätigt: "Game of Thrones"-Ableger gecancelt

Keine Rückkehr für Jon Schnee! Game of Thrones-Fans durften sich seit dem Finale über mehrere Ableger der beliebten Fantasy-Serie freuen. Während House of The Dragon bereits mit einer Staffel das Publikum in Atem hält, hat nun auch die Arbeit an "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" begonnen. Auch ein Spin-off rund um Kit Haringtons (37) Charakter Jon Schnee war geplant. Der Schauspieler liefert nun aber ein unerfreuliches Update. "Im Moment ist es vom Tisch, weil wir alle nicht die richtige Geschichte zum Erzählen gefunden haben", teilt er gegenüber Screen Rant mit. Aus diesem Grund sei die Arbeit an dem Projekt erst einmal niedergelegt worden. Kit schließe es aber nicht aus, dass sie in Zukunft wieder aufgenommen werde.

Kit trifft die Einstampfung des Spin-offs vermutlich besonders, immerhin stammt die Idee dafür von ihm. Das verriet der Autor der Bücher, George R. R. Martin (75) auf "Not A Blog". "Ich kann euch die Namen der Autoren nicht nennen, weil die Serie noch nicht freigegeben ist. [...] Aber Kit hat sie auch mitgebracht, sein eigenes Team, und sie sind großartig", freute sich der Autor damals noch. Auch er selbst sollte eigentlich intensiv an dem Projekt mitarbeiten und auch an den Drehbüchern mitschreiben.

Die Arbeit an "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" läuft dagegen bereits auf Hochtouren. Die Hauptrollen übernehmen sollen Peter Claffey (27) und Dexter Sol Ansell. Zumindest auf neue Folgen von "House of the Dragon" müssen die Fans aber nicht mehr lange warten. In der Nacht zum 17. Juli wird die zweite Staffel des "Game of Thrones"-Ablegers in Deutschland auf dem Streamingdienst Sky abrufbar sein, wie DWDL berichtet. Damit findet die Veröffentlichung zeitgleich mit der Premiere in den USA statt.

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved HBO® "House Of The Dragon"

